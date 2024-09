Harry Potter Quidditch Champions: Roadmap vorgestellt – Diese Inhalte folgen nach dem Launch

In dieser Woche veröffentlichte WB Games "Harry Potter: Quidditch Champions" für den PC und die Konsolen. In Rahmen der offiziellen Roadmap geht der Publisher nun etwas näher die Inhalte ein, auf die wir uns nach dem Launch freuen dürfen.

Anfang der Woche veröffentlichte der Publisher WB Games mit „Harry Potter: Quidditch Champions“ eine Videospielumsetzung des beliebten Sports aus dem „Harry Potter“-Universum.

Da „Harry Potter: Quidditch Champions“ zu den drei Essential-Titeln im Monat September 2024 gehört, können Abonnenten von PlayStation Plus den Titel ohne weitere Kosten herunterladen und spielen. Ergänzend zum Release für den PC und die Konsolen stellten die Verantwortlichen von WB Games nun die offizielle Content-Roadmap bereit.

Diese stellt uns die ersten Inhalte vor, die Inhalte „Harry Potter: Quidditch Champions“ nach dem Launch spendiert bekommt.

Season 0 macht den Anfang

Los geht es mit der Season 0 „Quidditch Tryouts“, die laut WB Games zwei exklusive Events umfasst. Den Anfang markiert ein Event auf Basis des erfolgreichen Open-World-Abenteuers „Hogwarts Legacy“, das bereits in diesem Monat an den Start geht.

Mit dem zweiten Event der Season 0 begehen die Entwickler im Oktober das Halloween-Fest.

Die Season 1 von „Harry Potter: Quidditch Champions“ trägt den Namen „Defence Against the Dark Arts“ und startet im Winter 2024. Ein weiteres Mal warten zwei neue Events: „Festtage in Hogwarts“ und „Yule Ball“.

Zudem arbeiten die Entwickler an einem „6 vs. 6“-Modus für die Switch-Version, der ebenfalls mit der Season 1 den Weg ins Spiel finden soll.

Solo-Spieler wie kompetitive Nutzer kommen auf ihre Kosten

„Harry Potter: Quidditch Champions“ erschien in dieser Woche für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Wie die Entwickler betonen, dachten sie sowohl an Einzelspieler als auch an Nutzer, die Quidditch kompetitiv oder kooperativ bestreiten möchten.

So bietet „Harry Potter: Quidditch Champions“ abseits der Kampagne für Solisten kooperative Matches oder die Möglichkeit, gegen andere Spieler beziehungsweise Teams anzutreten. Des Weiteren dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen.

Darunter Harry Potter, Hermine Granger oder Ron Weasley. Ebenfalls enthalten ist natürlich ein Charakter-Editor. Mit dem Editor könnt ihr euch einen eigenen Athleten erschaffen.

Anschließend ist es möglich, euren Charakter mit diversen kosmetischen Extras zu individualisieren.

