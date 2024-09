Mortal Kombat 1 Khaos Reigns: Trailer enthüllt Sektor – Details zu ihrer Hintergrundgeschichte

Mit „Khaos Reigns“ erscheint in diesem Monat eine umfangreiche Erweiterung zu „Mortal Kombat 1“, die nicht nur brandneue Geschichten mit sich bringt.

Darüber hinaus ist das zweite Kombat Pack mit insgesamt sechs Download-Charakteren enthalten. Zu den Neuzugängen, die mit dem DLC Einzug in „Mortal Kombat“ halten, gehört die junge Kriegerin Sektor. Diese stellten uns die Entwickler der NetherRealm Studios in einem Update etwas näher vor.

Zum einen stellte das Studio einen Gameplay-Trailer bereit, der Sektor in Aktion zeigt und uns einen ausführlichen Blick auf ihre Fähigkeiten im Kampf ermöglicht.

Die Hintergrundgeschichte von Sektor

Ergänzend zur Veröffentlichung des Gameplay-Trailers sprachen die NetherRealm Studios über Sektors Hintergrundgeschichte in der neuen Zeitlinie von „Mortal Kombat 1“. In der Ära des Feuergottes Liu Kang wuchs Sektor inmitten der Lin Kuei-Kultur auf. Da es sich bei ihrem Vater um einen bekannten Waffenmeister und bei ihrer Mutter um eine erfolgreiche Kriegerin handelte, war Sektors Pfad früh geebnet.

„Dieses umfassende Wissen über Waffen und die beeindruckenden Kampfkünste, die sie von ihren Eltern geerbt hat, machen Sektor zu einer Kämpferin wie keine andere“, so die Entwickler weiter. „Sub-Zero spürte eine verwandte Seele, teilte mit ihr seine große Vision für die Zukunft der Lin Kuei und wählte sie zu seiner vertrauenswürdigsten Leutnantin.“

Zur den Fähigkeiten von Sektor heißt es: „Jetzt wird Sektor die Lin Kuei zwingen, sich weiterzuentwickeln, und diejenigen, die sich nicht ändern können, werden eliminiert. Sektors tödliches Moveset ist im neuen Trailer vollständig zu sehen und zeigt ihre fortschrittlichen Waffen, mit denen sie ihre Gegner vernichtet. Darunter ein Flammenwerfer, Raketenangriffe und Raketentriebwerke für verbesserte Bewegung und Schwebefähigkeit.“

„Das Video zeigt auch Sektors Animality, den brutalen Finishing Move, mit dem sie sich in ein Nashorn verwandeln kann, um ihre besiegten Gegner zu vernichten.“

Entwickler stellen weitere Inhalte in Aussicht

Ende Juli sprach Game Director Ed Boon auf der San Diego Comic-Con 2024 über die Zukunft von „Mortal Kombat 1“ und deutete mehr als offensichtlich an, dass es sich bei „Khaos Reign“ nicht um das Ende der Post-Launch-Unterstützung handelt wird.

Stattdessen verwies er auf die Vorgänger, die die NetherRealm Studios über Jahre unterstützten.

„Wir hatten Mortal Kombat 11, Aftermath und dann Ultimate. Richtig. Also fügten wir immer wieder Charaktere hinzu, fügten Geschichten hinzu und so weiter. Also ist das ungefähr die Art, wie wir unsere Spiele jetzt machen“, ergänzte Boon. „Als wir Mortal Kombat 1 herausbrachten, waren wir uns ziemlich sicher, dass wir jahrelang Inhalte machen würden, also ist dies das zweite Jahr.“

Die „Khaos Reign“-Erweiterung zu „Mortal Kombat 1“ erscheint am 24. September 2024. Die Stand Alone-Fassung wird zum Preis von 49,99 Euro zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren bieten die NetherRealm Studios das „Khaos Reigns Paket“ an. Für 59,99 Euro erhaltet ihr hier die Inhalte des ersten Kombat Packs dazu.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren