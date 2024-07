Mortal Kombat 1: Weitere Inhalte nach Khaos Reigns denkbar? Das sagt der Director

Mit "Khaos Reigns" kündigten die Entwickler der NetherRealm Studios in der letzten Woche eine umfangreiche Erweiterung zu "Mortal Kombat 1" an. Doch wie stehen die Chancen, dass nach dem Add-on weitere Inhalte zum Fighting-Titel veröffentlicht werden?

Genau wie bei den diversen Vorgängern planen die Entwickler der NetherRealm Studios auch beim im September 2023 veröffentlichten „Mortal Kombat 1“ eine langfristige Post-Launch-Unterstützung.

Nachdem das erste Kombat Pack diverse neue Charaktere mit sich brachte, kündigten die Entwickler in der letzten Woche eine umfangreiche Erweiterung an. Diese trägt den Namen „Khaos Reigns“ und erscheint Ende September für die Konsolen und den PC. Doch was hält die Zukunft für „Mortal Kombat 1“ bereit?

Wären nach „Khaos Reigns“ weitere Inhalte denkbar? Dieser Frage stellte sich auf der San Diego Comic-Con Game Director Ed Boon.

Mehrere Jahre mit neuen Inhalten geplant?

Wie Boon auf Nachfrage anmerkte, sehen die Entwickler der NetherRealm Studios in „Khaos Reigns“ und dem zweiten Kombat Pack die zweite Season beziehungsweise das zweite Jahr von „Mortal Kombat 1“. Bei dem zweiten Jahr mit neuen Inhalten muss es allerdings nicht bleiben, wie Boon im Verlauf seines Statements andeutete.

„Wir hatten Mortal Kombat 11, Aftermath und dann Ultimate. Richtig. Also fügten wir immer wieder Charaktere hinzu, fügten Geschichten hinzu und so weiter. Also ist das ungefähr die Art, wie wir unsere Spiele jetzt machen“, ergänzte Boon. „Als wir Mortal Kombat 1 herausbrachten, waren wir uns ziemlich sicher, dass wir jahrelang Inhalte machen würden, also ist dies das zweite Jahr.“

Konkreter wurde Boon bezüglich weiterer Inhalte allerdings nicht.

Preis der Erweiterung sorgt für Kritik

Mit der offiziellen Ankündigung von „Khaos Reigns“ machten sich die NetherRealm Studios in den letzten Tagen nicht nur Freunde. Vor allem der Preis von 49,99 Euro beziehungsweise 59,99 US-Dollar stößt vielen Spielern sauer auf.

Selbiges gilt für die Tatsache, dass das zweite Kombat Pack lediglich im Rahmen von „Khaos Reigns“ und nicht separat angeboten wird.

Bei den Charakteren, die im zweiten Kombat Pack auf Käufer warten, haben wir es mit Ghostface aus dem „Scream“-Franchise, Noob Saibot, Sektor, Cyrax, Conan aus dem „Conan der Barbar“-Franchise und T-1000 aus den „Terminator“-Filmen zu tun. Kritik, zu der sich die NetherRealm Studios bislang nicht äußerten.

„Khaos Reigns“ erscheint am 24. September 2024 für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch. Am gleichen Tag wird das 59,99 Euro teure „Khaos Reigns“-Paket veröffentlicht. Dieses umfasst neben „Khaos Reigns“ auch das Hauptspiel von „Mortal Kombat 1“.

