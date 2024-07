Mortal Kombat 1 Khaos Reigns: Preis des Add-ons lässt Community auf die Barrikaden gehen

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigten die Entwickler der NetherRealm Studios die „Khaos Reigns“ genannte Erweiterung zum Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“ kürzlich offiziell an.

Neben einem Story-Add-on enthält „Khaos Reigns“ das zweite „Kombat Pack“, das sechs DLC-Charaktere umfasst. Hierbei haben wir es mit Ghostface aus den „Scream“-Filmen, Noob Saibot, Sektor, Cyrax, Conan aus dem „Conan der Barbar“-Franchise und dem T-1000 aus „Terminator“ zu tun.

Neben der Tatsache, dass die NetherRealm Studios das zweite „Kombat Pack“ nicht separat anbieten, ist es vor allem der Preis von „Khaos Reigns“, der in den letzten Tagen für hitzig geführte Diskussionen sorgte.

Community kritisiert den Preis

Auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S wird „Khaos Reigns“ mit 49,99 Euro zu Buche schlagen. In den USA werden 59,99 US-Dollar fällig. Preise, die die Community auf Plattformen wie X oder Reddit zuletzt auf die Barrikaden gehen ließen.

Ein Nutzer weist beispielsweise darauf hin, dass „Khaos Reigns“ teurer ausfällt als die im Juni veröffentlichte „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zum gefeierten Rollenspiel „Elden Ring“.

Ein anderer Spieler kritisiert die Tatsache, dass „Mortal Kombat 1“ bereits mit teuren Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Käufen versehen wurde. Daher sei der Community der Preis von „Khaos Reigns“ nur schwer zu vermitteln. „Die Kosten für jeden DLC müssen in Bezug auf den Inhalt proportional zu den Kosten des Spiels sein“, merkt ein anderer an. „Wenn Ihr DLC so viel kostet wie das Basisspiel, sollte er besser so viele Inhalte haben, wie zum Launch verfügbar waren.“

Ein weiterer Nutzer führte aus: „Aus genau diesem Grund werde ich mein Geld nicht mehr für Mortal Kombat oder irgendein anderes Warner Bros.-Spiel ausgeben. Als langjähriger Fan finde ich die Richtung, die WB mit diesem Spiel einschlägt, so abstoßend. Ich habe nichts dagegen, Geld auszugeben oder für den Wert des Inhalts zu bezahlen, aber wenn es 60 Dollar kostet, kann ich es mir einfach nicht leisten.“

Ein offizielles Statement steht noch aus

Die Verantwortlichen von Warner Bros. beziehungsweise die NetherRealm Studios wollten sich zur Kritik der Community an der Preisgestaltung von „Khaos Reigns“ bislang nicht äußern. Sollte eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Khaos Reigns“ erscheint am 24. September 2024 für die Konsolen und den PC. Wer „Mortal Kombat 1“ noch nicht sein Eigen nennen sollte, bekommt am gleichen Tag die Möglichkeit geboten, für 59,99 Euro das „Khaos Reigns-Paket“ zu erwerben, das neben der Erweiterung das Basis-Spiel von „Mortal Komat 1“ enthält.

Wer die Erweiterung beziehungsweise das „Khaos Reigns-Paket“ vorbestellt, darf sich auf einen Pre-Order-Bonus in Form der folgenden Skins freuen: „Wedding Scorpion“, „Ultimate Mortal Kombat 3 Sub-Zero“, „Empress Mileena“ und „Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Saibot“.

