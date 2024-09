Astro Bot: Hermen Hulst betrachtet IP und Familienmarkt als „sehr wichtig“

In der jüngsten Folge des PlayStation Podcasts war Hermen Hulst zu Gast. Ein wichtiges Gesprächsthema war natürlich das kürzlich veröffentlichte "Astro Bot".

Seit vergangenem Freitag sind die PS5-Spieler damit beschäftigt, in „Astro Bot“ durch zauberhafte Welten zu hüpfen. Wie Führungskraft Hermen Hulst die Marke betrachtet, erklärte er jetzt im PlayStation Podcast.

„Astro ist sehr, sehr wichtig für PlayStation“, macht Hulst erst einmal klar. Später fügt er hinzu: „Es ist bemerkenswert, dass ein sehr kleines Team in der Lage ist, ein Spiel zu entwickeln, das so groß ist, dass es wirklich ein großartiges Spiel ist, und es wird zu einem Fest für alles, was PlayStation zu diesem Zeitpunkt ausmacht.“

Auch die Pläne von PlayStation, sich zukünftig breiter aufzustellen, war ein Gesprächsthema. Schließlich ist „Astro Bot“ ein bunter 3D-Platformer, der auch Kinder anspricht. Bei vorherigen Entwicklungen hingegen handelte es sich meist um Action-Adventures mit realistischer Grafik. Demnach füllt Team Asobi eine Lücke bei PlayStation.

„Es ist enorm wichtig, dass PlayStation Studios Spiele in verschiedenen Genres entwickelt, und der Familienmarkt ist wirklich wichtig für uns“, teilt Hulst mit.

Er und Team Asobis Studio-Leiter haben zu Beginn der Entwicklung über Platformer gesprochen. Davon kommen sehr viele aus Japan, stellten sie fest. Hulst scherzte ein wenig und meinte: „Lasst uns diese Spiele als Maßstab nehmen“. Nun ist das PlayStation-Oberhaupt begeistert, solch einen Titel im Lineup zu haben.

Nach der Presse zeigen sich auch die Nutzer höchst begeistert

Tatsächlich ist „Astro Bot“ mit 94 Punkten das bestbewertete Videospiel im bisherigen Jahr. Nur der „Elden Ring“-DLC hat eine noch bessere Wertung vorzuweisen.

Wie sich inzwischen gezeigt hat, sind die Fans genauso begeistert wie die Presse. So ist der User-Score seit der Freischaltung am Samstag auf stolze 9,5 Punkte geklettert. Von den knapp 2.000 Wertungen sind 94 Prozent positiv ausgefallen.

Einer der vielen zufriedenen Spieler schreibt: „Verrückter Spaß von Anfang bis Ende. Ich liebe die Cameos und die versteckten Pfade. Sehr zu empfehlen für jeden, der Spiele liebt.“ Jemand anderes schließt sich dem an: „Einer der besten Platformer neben Mario Galaxy, nicht nur eine Hommage an PlayStation, sondern eine Liebeserklärung an Videospiele im Allgemeinen.“

Welche Aspekte im PLAY3-Test besonders gelobt wurden, könnt ihr hier nachlesen:

„Astro Bot“ wird in naher Zukunft weitere Inhalte erhalten, wozu Leaderboards und mehr zählen. Eine Fortsetzung ist nach der positiven Resonanz wahrscheinlich. Über die Voraussetzungen dafür sprach kürzlich Studio-Leiter Nicolas Doucet.

