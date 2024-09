PS5 Update: Willkommen-Hub, adaptives Laden, Audio-Profile – Firmware veröffentlicht

Sony erweitert die Software der PS5 regelmäßig um neue Features und nimmt Verbesserungen vor. Ein solches System-Update (24.06-10.00.00) steht zum Download bereit und bringt zusätzliche Funktionen auf die Konsole.

Enthalten sind auch Bestandteile aus früheren Beta-Tests. Dazu gehört das adaptive Laden des PS5-Controllers. Nachfolgend alle Details zu den neuen Features des Firmware-Updates.

Willkommen-Hub verschafft mehr Überblick

Der „Willkommen-Hub“ ist zunächst nur in den USA verfügbar und soll in den kommenden Wochen schrittweise in anderen Ländern eingeführt werden – beginnend mit Japan, gefolgt von “ausgewählten Ländern in Europa und schließlich der weltweiten Veröffentlichung”. Innerhalb von „1 bis 2 Monaten“ möchte Sony die Bereitstellung abschließen.

Spieler können den „Willkommen-Hub“ auf dem PS5-Home-Bildschirm individuell mit Widgets anpassen, um beispielsweise den Speicherplatz der Konsole oder den Akkustand ihrer Controller im Blick zu behalten. Gleiches gilt für Freunde, die online sind, sowie Trophäen und dergleichen.

Der „Willkommen-Hub“ ermöglicht die Auswahl eines personalisierten Hintergrunds, darunter “einige mit coolen animierten Effekten”. Wahlweise kommen Screenshots aus der Mediengalerie zum Einsatz. Über Voreinstellungen ist eine schnelle Änderung des Layouts des „Willkommen-Hub“ möglich, betont Sony.

Party-Share holt Freunde in den Chat

Party-Share gibt Spielern die Möglichkeit, Links zum Sprach-Chat einer Party über Nachrichten- und Social-Media-Apps zu teilen und etwa Leute einzuladen, mit denen sie auf dem System nicht befreundet sind.

Um einen Party-Link zu generieren, öffnen PS5-Spieler die Sprach-Chat-Karte im Steuerungszentrum der PS5, wählen die Option [Spieler einladen] und klicken anschließend auf [Party-Link teilen], um einen scannbaren QR-Code zu erzeugen.

Die Empfänger haben die Möglichkeit, den Link auf ihrem mobilen Gerät zu öffnen und nahtlos über ihre PS5 oder die PlayStation App an der Party teilzunehmen. Diese Funktion soll „nach und nach“ eingeführt werden.

Personalisierte Audio-Profile

Das PS5-Update umfasst auch eine Reihe von ehemaligen Betafunktionen, die heute weltweit freigeschaltet werden. Dazu gehören personalisierte 3D-Audioprofile für Kopfhörer und Ohrhörer. Diese Funktion soll das Spielerlebnis immersiver gestalten, indem die PS5 ein individuelles Audioprofil erstellt.

“Mit Kopfhörern oder Ohrhörern könnt ihr eine Reihe von Soundqualitättests durchführen und zahlreiche Faktoren analysieren lassen, um ein Audioprofil zu erstellen, das der Charakteristik eures Gehörs am besten entspricht“, schreibt Sony dazu.

Um ein individuelles 3D-Audioprofil zu generieren, navigieren Spieler auf ihrer PS5-Konsole zu [Einstellungen] > [Sound] > [3D-Audio (Kopfhörer)] und folgt den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Dank einer weiteren Neuerung sind PS5-Besitzer in der Lage, die Remote Play-Einstellungen individuell für jeden Spieler zu konfigurieren. Somit kann ausgewählt werden, wer von außerhalb über Remote Play auf die Konsole zugreifen darf.

Diese Anpassung ist über [Einstellungen] > [System] > [Remote Play] > [Remote Play aktivieren] möglich. Dort werden Benutzer ausgewählt, denen ein Remote-Zugriff gestattet ist.

Adaptives Laden für Controller

Eine weitere wichtige Neuerung ist das adaptive Laden der Controller. Hierbei kommt es zu einer Einschränkung: Dieses Feature funktioniert nur mit einer PS5 Slim oder PS5 Pro.

Das adaptive Laden optimiert den Energieverbrauch, indem die Ladezeit der Controller an den jeweiligen Akkustand angepasst wird. Nutzer können das adaptive Laden über die Energieeinstellungen der Konsole aktivieren: [Einstellungen] > [System] > [Energie sparen] > [Im Ruhemodus verfügbare Funktionen] und [Stromversorgung der USB-Ports] > [Adaptiv].

Wenn die PS5 in den Ruhemodus wechselt und kein Controller verbunden ist, wird die Stromversorgung zum USB-Port nach einer bestimmten Zeit unterbrochen, betont Sony.

Das adaptive Laden funktioniert mit:

DualSense

DualSense Edge

PS VR2 Sense-Controller

Access-Controller

Die Funktion zum Wiederherstellen von Lizenzen wurde verbessert und Spieler können fortan jeweils eine Lizenz wiederherstellen.

Sony hat eine Empfehlung hinzugefügt, die den Speicherplatz betrifft und die Spieler gelegentlich unter Einstellungen > Speicher angezeigt bekommen.

Der Zugriff auf die beliebtesten Aktivitäten von Spiele-Hubs wurde vereinfacht: Spiele-Hubs zeigen jetzt nur Aktivitäten an, die derzeit laufen. Um eine bestimmte Aktivität zu spielen, starten Spieler zuerst das Spiel und suchen sie über die Menüs im Spiel.

Ebenso wurde die Gerätesoftware für DualSense und DualSense Edge, PlayStation VR2 Sense und Access-Controller aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern.

Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Die neuen Funktionen werden ab heute weltweit für alle PS5-Nutzer ausgerollt. Hierbei ist zu beachten, dass der „Willkommen-Hub“ zunächst US-Spielern vorbehalten bleibt. Den kompletten Changelog zum neuen PS5-Update hält Sony auf dieser Webseite bereit.

