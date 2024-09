Resident Evil Zero & Code Veronica Remakes: Müssen wir unsere Erwartungen zurückschrauben?

Resident Evil Zero & Code Veronica Remakes:

Zuletzt hielten sich hartnäckig die Gerüchte um Remakes zu "Resident Evil Zero" und "Resident Evil: Code Veronia". Wie der bekannte Leaker Dusk Golem berichtet, sollten wir nicht mit Neuauflagen rechnen, die sich technisch und bezüglich des Budgets auf dem Niveau des "Resident Evil 4"-Remakes bewegen.

In den letzten Jahren veröffentlichte Capcom technisch wie spielerisch überarbeitete Remakes zu „Resident Evil 2“ (2019), „Resident Evil 3“ (2020) und „Resident Evil 4“ (2024).

Zudem machten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte die Runde, dass es bei den bisherigen Neuauflagen nicht bleiben soll. Diverse Insider wie der auf Horror-Titel spezialisierte Leaker Dusk Golem wollen in Erfahrung gebracht haben, dass Capcom weitere Remakes plant. Zuletzt brachte dieser immer wieder überarbeitete Neuauflagen zu „Resident Evil Zero“ und dem bei der Community bis heute sehr beliebten „Resident Evil: Code Veronia“ ins Gespräch.

Während sich Capcom zu den Gerüchten um die weiteren Remakes bislang nicht äußern wollte, legte Dusk Golem im Dialog mit der Community noch einmal nach.

Kommende Remakes mit kleineren Budgets?

Laut Dusk Golem handelte es sich beim Comeback von „Resident Evil 4“ in gewisser Weise um die Speerspitze der Remakes. Bei den weiterhin unangekündigten Remakes zu „Resident Evil Zero“ und „Resident Evil: Code Veronia“ hingegen sollten wir unsere Erwartungen ein wenig zurückschrauben.

Laut den Informationen des Leakers fallen die Remakes hier nämlich deutlich weniger ambitioniert aus als noch bei „Resident Evil 4“.

„Capcom plant nicht wirklich, dass es ein so ehrgeiziges Remake wie Resident Evil 4 wird“, schrieb Dusk Golem in einem Dialog mit Spielern. „In vielerlei Hinsicht war das das Kronjuwel aller Remakes und die größte Herausforderung, die es in Bezug auf Umfang, Umfang und Erwartungen zu bewältigen galt.“

Was das Ganze in der Praxis bedeutet, bleibt abzuwarten. So ist weiterhin unklar, wann wir mit der Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der Remakes rechnen dürfen. Capcom kommentierte die Gerüchte der Vergangenheit nämlich nicht.

Diese Entwickler sollen an den Remakes arbeiten

Dies hielt Dusk Golem in den letzten Monaten allerdings nicht davon ab, weitere unbestätigte Details zu den Remakes zu liefern. Zu „Resident Evil Zero“ führte der Leaker im Mai aus, dass die Neuauflage von K2 und M-Two, den Teams hinter dem Remake zu „Resident Evil 3“, realisiert wird.

Darüber hinaus waren die beiden Studios zuletzt für den „Separate Ways“-DLC zum „Resident Evil 4“-Remake verantwortlich.



Für das Remake zu „Resident Evil: Code Veronica“ wiederum soll Capcom Dev 1 verantwortlich sein. Laut Dusk Golem setzt sich das Team zu großen Teilen aus Entwicklern zusammen, die bereits an den Remakes zu „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 4“ gearbeitet haben.

Ob die Aussagen des Leakers den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, liegt Dusk Golem mit seinen Aussagen nämlich nicht immer richtig.

