PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Das Wochenende steht wieder einmal vor der Tür und bringt in dieser Woche ein besonderes Schmankerl für den Rechenknecht: „God of War Ragnarök“ ist ab sofort auch für den PC verfügbar. Seit dem 19. September 2024 kann der Titel auf Steam und über den Epic Games Store erworben werden.

Die PC-Version des Spiels bekommt einige neue Features spendiert. Neben neuen technischen Möglichkeiten gehören dazu unter anderem auch Anpassungen an den Rätseltipps und die Audiodeskription der Filmsequenzen. Diese neuen Optionen sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Das gibt es an diesem Wochenende sonst noch

Im PlayStation Store ist vor wenigen Tagen ein neuer Sale für PS-Plus-Abonnenten gestartet. Die Aktion steht unter dem Motto „Exklusive Rabatte mit PlayStation Plus“ und lockt mit Preisreduzierungen von bis zu 90 Prozent.

Allerdings wurden vor wenigen Tagen auch die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Abonnenten von PS Plus Extra können sich auf die Day-One-Veröffentlichung „The Plucky Squire“ beziehungsweise „Der kühne Knappe“ freuen. Dazu kommen unter anderem „Night in the Woods“ und „Chernobylite“.

Das PS-Plus-Premium-Abo hat ebenfalls vier neue Spiele erhalten. Das wären „Pistol Whip“, „Secret Agent Clank“, „Sky Gunner“ und „Mister Mosquito“.

Auf Steam stehen die Zeichen ganz auf Flugzeuge, Züge und Automobile. Das „Festival der Transportmittel“ beschäftigt sich mit allen möglichen Vehikeln, die uns von A nach B bringen und bietet dabei Rabatte, Demos und mehr. Bis zum 23. September wurden etwa die beliebten Simulationen „Euro Truck Simulator 2“ sowie der „American Truck Simulator“ im Preis reduziert. Weitere Highlights sind „Dredge“ und der „Bau-Simulator“.

Abonnenten des Game Passes dürfen sich auf den Plattformen von Microsoft an diesem Wochenende ebenfalls auf neues Futter freuen. Seit dem 19. September steht „Wargroove 2“ über die Cloud sowie für die Konsole und den PC bereit. Am 20. September stößt „Frostpunk 2“ für den PC zum Abo dazu.

Jetzt wollen wir auch von euch lesen. Welche Titel stehen bei euch dieser Tage an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

