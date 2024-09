PS6: Insider liefert Hinweis – Kommt die Xbox Series X/S-Situation?

In der letzten Woche kündigte Sony die PS5 Pro offiziell an und lieferte uns Hinweise auf die kommende Entwicklung des Konsolenmarkts. Zum einen verdeutlichen die Hardware-Spezifikationen, dass die technischen Sprünge im Bereich der Konsolen immer kleiner werden.

Des Weiteren lässt der Preis von hierzulande knapp 800 Euro laut Experten vermuten, dass wir uns bei den nächsten Konsolen ebenfalls auf stattliche Anschaffungskosten einstellen dürfen. Ein Szenario, auf das Microsoft bereits in dieser Konsolen-Generation reagierte. Bekanntermaßen veröffentlichte das Redmonder Unternehmen neben der Xbox Series X die leistungsschwächere Xbox Series S.

Die Low-Budget-Konsole wurde zum Preis von rund 300 Euro ins Rennen geschickt und sollte einen günstigen Einstieg in die aktuelle Konsolen-Generation ermöglichen. Berichten zufolge könnte Sony angesichts der steigenden Preise bei der PS6 über ein ähnliches Konzept nachdenken.

Bekannter Leaker liefert möglichen Hinweis

Für die neuesten Gerüchte rund um die PS6 sorgte der bekannte Leaker KeplerL2. KeplerL2 machte in der Vergangenheit vor allem bezüglich Chips und dazugehöriger Technologien immer wieder mit korrekten Insider-Informationen auf sich aufmerksam.

Wie der Leaker in Erfahrung gebracht haben möchte, sollen sich für die PS6 derzeit zwei SoCs (System-on-a-Chip) in Entwicklung befinden. In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass Sony in der nächsten Generation in der Tat auf ein Zwei-Konsolen-Konzept setzt, bleibt laut KeplerL2 abzuwarten.

Konkrete Details zu den beiden SoCs konnte er offenbar noch nicht in Erfahrung bringen. Daher wäre laut dem Leaker denkbar, dass Sony neben einer Low-Budget-Version der Konsole auch einen möglichen PS6-Handheld plant.

„Es sind zwei SoCs für die nächste Generation in der Entwicklung“, so KeplerL2 zu Sonys Plänen mit der PS6. „Ich weiß nicht, ob es sich um eine Series X/S-Situation oder eine Heimkonsole + einen Handheld handelt. Aber wahrscheinlich wird zumindest eines davon erschwinglich sein.“

Xbox Series S sorgte in der Vergangenheit für Kritik

Wie die letzten Jahre zeigten, hatte die Xbox Series X/S-Strategie für Microsoft Vor- wie Nachteile. Mit dem günstigen Preis der Xbox Series S gelang es dem Redmonder Unternehmen laut eigenen Angaben, komplett neue Spieler zu gewinnen, die bislang keine Xbox-Konsole ihr Eigen nannten.

Auf der anderen Seite kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass die schwächere Hardware der Xbox Series S die Entwickler vor technische Probleme stellte.

Das prominenteste Beispiel ist sicherlich das 2023 veröffentlichte Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“. Hier sorgte die Hardware der Xbox Series S beispielsweise dafür, dass die Entwickler der Larian Studios zusätzliche Optimierungen vornehmen mussten. Dies wiederum führte dazu, dass „Baldur’s Gate 3“ erst mit einer Verspätung von mehreren Monaten für die Xbox Series X/S erschien.

Auch andere bekannte Entwickler wie die „Alan Wake 2“-Macher von Remedy wiesen darauf hin, dass die Xbox Series S die Entwicklung von Spielen von Anfang an negativ beeinflusst. Daher bleibt abzuwarten, ob Sony wirklich gewillt ist, ein ähnliches Risiko mit einer Low-Budget-Version der PS6 einzugehen.

