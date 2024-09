Palworld: PS5-Ankündigung nach Klage (erst einmal) vom Tisch?

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass sich Nintendo und The Pokémon Company dazu entschieden, eine Klage gegen Pocketpair und "Palworld" einzureichen. Könnte diese negativen Einfluss auf die weiterhin nicht offiziell angekündigte PS5-Fassung genommen haben?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor aussteht, zeichnete sich zuletzt ab, dass Pocketpair den Überraschungshit „Palworld“ für die PlayStation-Konsolen veröffentlichen möchte.

Nachdem das japanische Studio Ende Juni einen vielsagenden Teaser veröffentlichte, deutete zuletzt vieles auf eine entsprechende Ankündigung auf der Tokyo Game Show 2024 hin. In einer vom Veranstalter CESA veröffentlichten Ausstellerliste tauchte „Palworld“ nämlich in Form einer PS5-Version auf.

Schnell kam das Gerücht auf, dass Pocketpair die TGS 2024 für die offizielle Ankündigung der PlayStation-Version nutzen möchte. Wie ein Nutzer entdeckte, unterzog die CESA die Liste kürzlich jedoch still und heimlich einem Update und entfernte den Hinweis auf die PS5-Version von „Palworld“.

Verzögert eine Klage die Ankündigung der PS5-Version?

Nun kann natürlich spekuliert werden, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Naheliegend wäre sicherlich, dass die aktuelle Klage, mit der sich Pocketpair derzeit konfrontiert sieht, zu einer Verzögerung der Ankündigung für die PS5 führt. In dieser Woche bestätigten Nintendo und The Pokémon Company, in der Tat rechtliche Schritte gegen Pocketpair in die Wege geleitet zu haben.

Laut der Klageschrift möchten die beiden Unternehmen ihr geistiges Eigentum und Patente schützen, die die „Palworld“-Macher verletzt haben sollen. Hier dürfte es in erster Linie um das Design diverser Pals gehen, die sich optisch an bekannten Pokémon anlehnen.

Schon kurz nach den ersten Berichten um die Klage meldete sich auch Pocketpair zu Wort. In einer offiziellen Stellungnahme gab sich das Studio zwar kämpferisch, räumte jedoch ein, dass die Klage Zeit und Ressourcen verschlingt, die in die Entwicklung von „Palworld“ fließen sollten.

„Es ist wirklich bedauerlich, dass wir aufgrund dieser Klage gezwungen sein werden, erheblich Zeit für Angelegenheiten zu verwenden, die nichts mit der Spieleentwicklung zu tun haben“, so Pocketpair weiter. „Dennoch werden wir unser Bestes für unsere Fans tun und sicherstellen, dass Indie-Spieleentwickler nicht daran gehindert oder entmutigt werden, ihre kreativen Ideen zu verfolgen.“

Verweis auf die PS5-Version ein simpler Fehler?

Denkbar wäre allerdings auch, dass es sich bei der von der CESA gelisteten PS5-Version um einen Fehler handelt, den der Aussteller in der überarbeiteten Liste korrigierte. Des Weiteren spekulieren Spieler, dass Pocketpair die Community auf der TGS 2024 mit der Ankündigung der PS5-Umsetzung von „Palworld“ überraschen wollte.

Mit dem Verweis auf die PS5-Version könnte die CESA diese Überraschung vorweggenommen haben.

Zur aktuellen Entwicklung rund um die mögliche Ankündigung auf der Tokyo Game Show 2024 äußerte sich Pocketpair bislang nicht. Sollten handfeste Infos von offizieller Seite folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Palworld“ erschien Anfang des Jahres für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren