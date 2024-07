Palworld: Kam bei der Entwicklung generative KI zum Einsatz? Studio äußert sich zu den Vorwürfen

In der Vergangenheit kam immer wieder der Vorwurf auf, dass Pocketpair bei der Entwicklung von "Palworld" auf eine generative KI zurückgriff. Vorwürfe, zu denen sich das japanische Studio nun äußerte.

Mit dem Survival-Rollenspiel-Mix „Palworld“ lieferten die Entwickler von Pocketpair den ersten großen Überraschungshit des Jahres 2024 ab. Innerhalb weniger Wochen verkaufte sich der Titel mehrere Millionen Mal.

Allerdings rief der Erfolg von „Palworld“ schnell Kritiker auf den Plan. Zum einen reagierte die Pokémon Company auf die Ähnlichkeiten der Pals zu diversen Pokémon. Wie das Unternehmen im Januar betonte, wird die Rechtsabteilung der Pokémon Company im Zweifelsfall rechtliche Schritte einleiten, um gegen mögliche Copyright-Verletzungen vorzugehen. Dazu kam es bislang allerdings nicht.

Des Weiteren musste sich Pocketpair schon kurz nach dem Release von „Palworld“ den Vorwurf gefallen lassen, dass bei der Entwicklung von „Palworld“ eine generative KI zum Einsatz kam, mit der die Pals und Teile der Spielwelt erstellt wurden. Ein Vorwurf, zu dem Pocketpair auf X (ehemals Twitter) Stellung bezog.

Das sagt der CEO von PocketPair

In einem Tweet verwies Takuro Mizobe, der CEO der „Palworld“-Macher, auf die August-Ausgabe der japanischen CGWorld. Bei CGWorld handelt es sich um ein Magazin, das sich auf die Grafik von Videospielen und deren Entstehungsprozesse spezialisiert hat.

Laut Mizobe wird in der kommenden Ausgabe des Magazins ausführlich auf die Umsetzung von „Palworld“ eingegangen.

So warten warten Einblicke in die Entstehung der Charaktere und Pals, der Waffenanimationen, der Spielwelt, des Lightings oder der Effekte. Wie der CEO von Pocketpair ergänzte, mache das Special deutlich, dass bei der Entwicklung von „Palworld“ keine KI zum Einsatz kam. „Palworld wird oft dafür kritisiert, generative KI zu verwenden, aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall“, führte Mizobe aus.

„Die Künstler haben fast tausend grobe Skizzen gezeichnet. Wir haben auch einige der Produktionsprozesse von Pal vorgestellt, also schauen Sie doch mal rein, wenn Sie interessiert sind!“ Ob diese Aussagen ausreichen, um die Kritik der Community zu entschärfen, bleibt abzuwarten.

Erscheint Palworld auch für die PlayStation-Konsolen?

Unklar ist weiterhin, ob und wann „Palworld“ auch für die PS4 und die PS5 erscheint. Allerdings verdichteten sich in den letzten Monaten die Hinweise auf eine Umsetzung für die PlayStation-Konsolen. Schon im März wies Mizobe darauf hin, dass sich sein Studio bezüglich weiterer Plattformen in aktiven Gesprächen befindet.

Für zusätzliche Spekulationen sorgte vor wenigen Wochen der Global-Community-Manager von Pocketpair, der via X einen vielsagenden Teaser absetzte. Hier wird mehr als offensichtlich auf geplante Portierungen für die PS4 und die PS5 hingewiesen.

Eine offizielle Ankündigung steht aber weiterhin aus.

