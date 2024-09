PS Plus: Kostenloses Online-Wochenende auf PS5 und PS4 gestartet

Sony hat wie angekündigt ein neues Free-Weekend gestartet, in dessen Rahmen Spieler ohne PS-Plus-Mitgliedschaft in die Multiplayer-Modi von PS5- und PS4-Games hineinschnuppern dürfen.

Sony hat ein weiteres Multiplayer-Event für PS4- und PS5-Spieler freigeschaltet: Zwei Tage lang können alle Gamer, die keine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzen, die Online-Multiplayer-Modi ihrer Spiele erleben, ohne ein Abo abschließen zu müssen.

Normalerweise erfordert der Online-Multiplayer auf beiden Konsolen eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft. Allerdings nahm Sony das in diesem Jahr anstehende 30-jährige Jubiläum der PlayStation zum Anlass, um Spieler kostenlos hineinschnuppern zu lassen.

PS-Plus-Weekend bis Sonntagabend

Das kostenlose Wochenende findet am 21. und 22. September 2024 statt. Ab Montag benötigen Spieler wieder eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft, um weiterhin Zugang zu den Online-Multiplayer-Modi zu haben.

Die günstigste Mitgliedschaftsoption, PlayStation Plus Essential, kostet derzeit 71,99 Euro pro Jahr. Spieler, die mehr über die verschiedenen PS-Plus-Abonnements wie Essential, Extra und Premium erfahren möchten, werden in unserer Übersicht über alle Features und Preise fündig.

Das Multiplayer-Wochenende ist nur ein Teil der Jubiläumszeremonien. Zusammen mit dem Event wurden „My First GT“, Shapes of Play und weitere Aktionen angekündigt. Informationen dazu halten wir im folgenden Artikel bereit:

Ein besonderer Part der Feierlichkeiten sind neue Modelle der PS5 Pro und PS5 Slim, die als 30th Anniversary Edition auf den Markt kommen. Gleiches gilt für den DualSense-Controller samt Edge und für PlayStation Portal. Bilder zeigen, was Fans erwartet.

PS Plus Essential, Extra und Premium – September-Spiele freigeschaltet

PlayStation Plus umfasst nicht nur den Zugriff auf die Multiplayer-Modi von Spielen. Ebenfalls sind Bibliotheken mit Videogames ein Teil des Angebotes. Sowohl die September-Neuzugänge für Essential als auch die Ergänzungen für Extra und Premium wurden bereits freigeschaltet.

Auch für den kommenden Oktober lassen sich die Termine vorhersagen: Wie üblich werden die Essential-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet – voraussichtlich also am 1. Oktober 2024, nachdem die Ankündigung des Nachschubs am Mittwoch der Vorwoche erfolgt ist.

Die Neuzugänge für die Extra und Premium werden voraussichtlich am 9. Oktober 2024 angekündigt und am 15. Oktober 2024 freigeschaltet. Wir werden wie gewohnt zu allen Ankündigungen und Freischaltungen berichten.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren