Hell is Us: Erstes Gameplay zum Action-Adventure ohne Orientierung

Hell is Us:

Das Gameplay von "Hell is Us" wurde enthüllt. Schaut jetzt, was euch in diesem ungewöhnlichen Action-Adventure erwartet.

Letzte Nacht strahlte Sony eine neue Folge des State of Play Formats aus. Eine der vielen präsentierten Spiele war „Hell is Us“, wobei es sich um ein Action-Adventure mit Third-Person-Ansicht handelt.

Als Schauplatz dient ein Land, das vom Krieg gezeichnet ist. Lüftet die Geheimnisse der Vergangenheit und stellt euch der menschlichen Dunkelheit. Tiefgreifende Themen wie Bürgerkrieg, Gewalt, Gefühle und Familie werden in der fesselnden Geschichte behandelt.

Das Kernkonzept von „Hell is Us“: Es gibt keine Map, keinen Kompass und keine Questmarker. Dadurch soll sich das Actionspiel von anderen Titeln dieser Art abheben. Ihr habt also keinerlei Orientierung und müsst euch daher auf eure Intuition verlassen.

Die Entwickler haben sich so entschieden, weil sie dem Spieler nicht alles auf dem Silbertablett servieren wollen. Somit seid ihr für alles selbst verantwortlich. Es sei eine „gewagte Entscheidung“, aber das Ergebnis sei ein „tiefgreifendes Spielerlebnis“.

Kognitive Anstrengung ist in Hell is Us erforderlich

„Wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Ansatz das Eintauchen in das Spiel fördert und euch in ein Abenteuer eintauchen lässt, bei dem jede Entdeckung das Ergebnis eurer eigenen kognitiven Anstrengung ist. Wir wollen die Freude am Erforschen und Entdecken zurückbringen, wie es früher üblich war“, erklärt einer der leitenden Entwickler namens Jonathan Jacques-Belletete.

Eine wichtige Hilfe beim Erkunden sind NPCs, auf die ihr im Laufe eurer Reise trifft. Achtet auf das, was sie sagen! Sie vermitteln euch organische Infos darüber, was ihr machen sollt. Generell müsst ihr mit der Umgebung interagieren, um Hinweise und Lösungen für eure Ermittlungen zu finden. Dabei gibt es stets mehrere Wege, um ein Hindernis zu überwinden.

Auf diese Weise soll „Hell is Us“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie es Klassiker aus den 90er-Jahren getan haben. Ob das dem düsteren Abenteuer gelingt, erfahrt ihr nächstes Jahr. Dann erfolgt der Release für PS5 und PC.

Die Ankündigung erfolgte schon vor zweieinhalb Jahren:

In der PlayStation-Show hat Rogue Factor, das verantwortliche Entwicklerstudio, nun die ersten Gameplay-Szenen enthüllt. Schaut jetzt, was euch in „Hell is Us“ erwartet:

Hat das Game euer Interesse geweckt? Dann merkt euch den 30. September vor. An diesem Datum ist um 17 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit die YouTube-Premiere des Studios geplant. Auf dem Kanal von Nacon bekommt ihr weitere Spielszenen zu Gesicht.

