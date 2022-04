Hell is Us: Unreal Engine 5-Spiel für PS5 angekündigt

Hell is Us:

Mit "Hell is Us" entsteht eine neue IP, die auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Der Launch soll im kommenden Jahr unter anderem für die PS5 erfolgen. Einen ersten Teaser-Trailer seht ihr schon heute.

Nacon und Rogue Factor („Necromunda: Underhive Wars“, „Mordheim: City of the Damned“) haben eine neue IP angekündigt, die auf Basis der Unreal Engine 5 erschaffen wird. Es handelt sich um „Hell is Us“, das 2023 erscheinen soll. Entwickelt wird das Action-Adventure für PS5, Xbox Series X/S und PC. Einen ersten Teaser-Trailer seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Ausgangslage in „Hell is Us“ ist eine Situation, in der ein mysteriöses Ereignis namens „The Calamity“ Monster erschaffen hat, die wie Monumente aussehen. Der Protagonist muss sie mit „speziellen Waffen und Ausrüstungsgegenständen“ bekämpfen. Eure Drohne und ein Schwert „aus einer anderen Zeit“ stehen euch zur Seite, wenn ihr euch „einen Weg durch die von furchterregenden Chimären heimgesuchten Gebiete bahnt“.

Breite Palette an Waffen

Es gibt in „Hell is Us“ allerdings noch mehr Waffen, darunter Speere und Äxte. Die Macher versprechen eine „breite Palette von Waffen“, die speziell für den Kampf gegen diese übernatürlichen Kreaturen geschmiedet wurden.

Kreativdirektor des Projekts ist Jonathan Jacques-Belletete, der zuvor bei Eidos Montreal als Art Director an „Deus Ex: Human Revolution“ und „Deus Ex: Mankind Divided“ mitwirkte und ebenfalls Konzeptzeichnungen für „Marvels Guardians of the Galaxy“ hervorbrachte.

Jacques-Belletete betonte im Zuge der Ankündigung: „Unser Ziel bei Hell is Us ist es, echtes Abenteuer und Erkundung zurückzubringen. Es gibt keine Notwendigkeit für ein detailliertes Questprotokoll oder einen genauen Wegpunkt auf der Karte: Wir wollen, dass die Spieler den Nervenkitzel des Abenteuers spüren, geleitet von ihren Gefühlen und Instinkten.“

Dabei sollt ihr eine halboffene Welt erkunden, um Antworten auf Fragen zu finden. Das zentrale Thema von „Hell is Us“ liege darin, dass menschliche Gewalt ein ständiger Kreislauf ist, der von menschlichen Emotionen und Leidenschaften angetrieben wird.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Alain Falc, CEO von Nacon, fügte hinzu: „Wir freuen uns, dieses Spiel endlich ankündigen zu können. Als Publisher wollen wir immer Spiele mit originellen Ideen anbieten, die so viele Leute wie möglich ansprechen. Das erste Spiel von Rogue Factor, seit wir es übernommen haben, ist auch eines unserer ehrgeizigsten Projekte. Und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr darüber zu verraten.“

Weitere Meldungen zu Hell is Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren