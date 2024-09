PS Plus Essential: Schnappt euch die September-Titel, ehe sie entfernt werden

In dieser Woche stellte Sony die drei Titel vor, die Abonnenten aller PlayStation Plus-Stufen im Oktober 2024 ohne weitere Kosten herunterladen und spielen können.

Das Highlight des neuen Monats dürfte zweifelsohne das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“ sein. Welche Titel PS Plus Essential im Oktober 2024 sonst noch bietet, verraten wir euch hier. Die Freischaltung der kürzlich enthüllten Neuzugänge erfolgt am kommenden Dienstag, den 1. Oktober 2024 gegen 11 Uhr unserer Zeit.

Parallel zur Freischaltung der neuen Titel wird Sony die Essential-Spiele aus dem September 2024 aus dem Angebot entfernen. Wer sich die Titel noch nicht gesichert haben sollte, sollte das Ganze also so schnell wie möglich nachholen.

PlayStation Plus Essential im September 2024

Quidditch Champions | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2024

Metascore: 65

User-Score: 5.6

Score im PS Store: 2.92

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Little Nightmares 2 | PS4, PS5

Veröffentlicht im Februar 2021

Metascore: 82

User-Score: 8.5

Score im PS Store: 4.61

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 80

User-Score: 4.0

Score im PS Store: 3.77

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der Veröffentlichung der Essential-Titel geht es im Oktober mit der offiziellen Enthüllung der Neuzugänge für PS Plus Extra und PS Plus Premium weiter. Hier erfolgt die Ankündigung am zweiten Mittwoch eines Monats. In diesem Fall dem 9. Oktober 2024 gegen 17:30 Uhr.

Freigeschaltet werden die Extra- und Premium-Titel am darauffolgenden Dienstag, den 15. Oktober 2024 gegen 11 Uhr am Vormittag. Dann werden gleichzeitig diverse Titel aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium entfernt.

Darunter „LittleBigPlanet 3“ und diverse „Dragon Quest“-Abenteuer.

Seit der Umstellung im Juni 2022 setzt sich PlayStation Plus aus drei Stufen zusammen. Essential ersetzt im Prinzip den alten PS Plus-Dienst. Neben den obligatorischen „Gratis“-Spielen umfasst Essential Funktionen wie den Zugriff auf die Online-Multiplayer-Komponente von Titeln.

Extra und Premium wiederum bieten zusätzliche Inhalte wie eine umfangreiche Bibliothek an Spielen oder im Fall von Premium exklusive Demos zu ausgewählten Spielen. Alle weiteren Details zu den drei PS Plus-Stufen, ihren Inhalten und den Preisen entnehmt ihr unserer ausführlichen Übersicht.

