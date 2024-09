Final Fantasy 16: Complete Edition für PS5 veröffentlicht – Preis der Standard-Edition angepasst

Nach dem PS5-Release im Juni 2023 veröffentlichte Square Enix „Final Fantasy 16“ in diesem Monat für den PC. Auf Steam und im Epic Games Store erschien das Rollenspiel in Form einer Complete-Edition.

Wie es der Name bereits andeutet, umfasst das Komplettpaket neben dem Hauptspiel die beiden DLC „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“. Nach dem Release für den PC ist die Complete-Edition zu „Final Fantasy 16“ ab sofort auch für die PS5 erhältlich. Im PlayStation Store schlägt diese mit 79,99 Euro zu Buche.

Parallel zum Release der Complete-Edition für die PS5 senkte Square Enix den Preis der Standard-Version. Diese könnt ihr euch im PlayStation Store ab sofort für 59,99 Euro sichern. Die beiden Mini-Erweiterungen können bei Interesse natürlich zu einem späteren Zeitpunkt separat erworben werden.

Das bieten die beiden DLC zum Rollenspiel

Mit den beiden Story-Erweiterungen bereichern die Entwickler die Welt von „Final Fantasy 16“ durch zusätzliche Inhalte. In „Echoes of the Fallen“ verdunkelt sich der Himmel und seltsam dunkle Kristalle tauchen auf den Schwarzmärkten auf.

„Auf der Suche nach Antworten begegnen Clive und seine Gefährten einer Gruppe verdächtiger Händler. Ihre Spur führt zu einer verlassenen Ruine der Gefallenen, die als Weisenturm bekannt ist, und zu den schrecklichen Geheimnissen in ihrem Innern“, so Square Enix.

Neben mächtigen neuen Ausrüstungsgegenständen bringt „Echoes of the Fallen“ Bonus-Inhalte wie das ikonische Panzerschwert aus „Final Fantasy 7“ mit sich.

In „The Rising Tide“ erreicht ein Brief ohne Absender Clive und seine Gefährten. Der Dominus von Leviathan, dem lange verschollenen Esper des Wassers, befindet sich in einer Notlage und bittet um Hilfe.

„Um dieser Bitte Folge zu leisten, müssen Clive und seine Gefährten nach Mysidia reisen – einem versteckten Land unter blauem Himmel – wo sie die tragische Geschichte eines vergessenen Volkes aufdecken werden“, ergänzen die Entwickler.

Verkaufszahlen unter den Erwartungen

Im Rahmen einer in diesem Monat veröffentlichten Ergebnisbesprechung räumte Square Enix ein, dass es sich bei „Final Fantasy 16“ um einen der Titel handelt, der sich zuletzt unter den internen Erwartungen verkaufte.

Selbiges galt laut dem Publisher für „Final Fantasy 7: Rebirth“ und den Multiplayer-Shooter „Foamstars“. Im Zuge des internen Meetings wies Square Enix zudem darauf hin, dass das Unternehmen zukünftig verstärkt auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzen wird.

„Im Falle von HD-Spielen werden wir eine globale Umgebung schaffen, die es mehr Kunden ermöglicht, unsere großen Franchises und AAA-Titel, auch aus unserem Backkatalog, zu genießen“, hieß es hierzu.

Somit dürften die Zeiten großer Konsolen-exklusiver Titel für Square Enix erst einmal vorbei sein.

