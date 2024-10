Elden Ring: Patch 1.15 behebt Fehler und verbessert die Performance – Details im Changelog

Weiter geht es mit der Unterstützung des erfolgreichen Open-World-Rollenspiels „Elden Ring“. Wie Bandai Namco Games bekannt gab, steht auf allen Plattformen ab sofort das nächste Update zum Download bereit.

Das besagte Update trägt die Versionsnummer 1.15 und bringt laut offiziellen Angaben diverse Verbesserungen und Bugfixes mit sich. Beispielsweise behob FromSoftware den Fehler, der dazu führte, dass die Zwischensequenz nach dem ersten Betreten des Kirchenbezirks erneut abgespielt wurde.

Des Weiteren korrigierte das Team diverse Fehler im Zusammenhang mit der Golemfaust und behob den Bug, der dazu führte, dass Fertigkeiten unter bestimmten Umständen in falschen Kombinationen mit Waffen verwendet werden konnten.

Der Changelog liefert euch alle Details

Der Fehler, der in seltenen Fällen für ein unerwartetes Rendering und ein unpassendes Verhalten einiger Gegner sorgte, gehört laut offiziellen Angaben ebenfalls der Vergangenheit an. Selbiges gilt für den Soundbug, durch den Soundeffekte in der Welt von „Elden Ring“ nicht wie vorgesehen abgespielt wurden.

Welche Fehler FromSoftware mit dem Update 1.15 sonst noch in Angriff nahm, verrät der offizielle Changelog, den ihr hier findet.

Bei der Behebung von Fehlern beließen es die Macher von FromSoftware im Rahmen des aktuellen Updates nicht. Stattdessen nahm sich das Studio zudem der allgemeinen Performance von „Elden Ring“ an, um auf allen Plattformen für eine rundere Spielerfahrung zu sorgen.

Abschließend nahm das Team nicht näher konkretisierte Anpassungen an den Credits des RPGs vor.

Woran arbeitet FromSoftware aktuell?

Anfang September kündigte das Studio hinter „Elden Ring“ an, zahlreiche neue Mitarbeiter einstellen zu wollen. Darunter Entwickler oder Verstärkung für die Marketing-Teams.

Woran FromSoftware aktuell arbeitet, verriet das Studio bislang nicht. Stattdessen war in der Vergangenheit nur von neuen Projekten die Rede.

Wie eine Stellenausschreibung aus dem Juli 2024 andeutete, könnte sich unter den besagten Projekten ein neues „Armored Core“ befinden. Hinzukommt, dass Hidetaka Miyazaki zuletzt mehrfach davon sprach, gerne an weiteren „Armored Core“-Titeln arbeiten zu wollen.

Die offizielle Ankündigung eines neuen Ablegers lässt allerdings noch auf sich warten.

