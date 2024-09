Elden Ring: Patch 1.14 bringt Balance-Anpassungen und DLC-Endboss-Nerfs

FromSoftware hat Patch 1.14 für “Elden Ring” veröffentlicht, der sich sowohl auf die allgemeine Balance konzentriert als auch den Endgegner des „Shadow of the Erdtree“-DLC angeht. Damit soll das Spiel künftig fairer in Erscheinung treten.

Einer der zentralen Punkte im Changelog ist entsprechend der DLC-Boss Radahn. Der knackige Gegner wurde in sechs verschiedenen Punkten angepasst. Zu den Änderungen gehören eine reduzierte Schadensauswirkung einiger Angriffe sowie eine Verringerung des Ausdauerschadens.

Laut Patchnotes wurde auch „die Reichweite einiger nicht waffenbasierter Angriffe“ reduziert. Zu diesen Angriffen zählen unter anderem die von Radahn geschleuderten Steine sowie weitere Varianten in Phase 2.

Des Weiteren wurde „das Aktionsmuster zu Beginn des Kampfes“ verändert, was möglicherweise das direkte Stürmen Radahns auf den Spieler verzögert. Spieler hatten sich zuvor häufig über die Unberechenbarkeit dieser Angriffe beschwert. Eine bessere Sichtbarkeit der Angriffseffekte soll zudem dafür sorgen, dass die Kämpfe besser nachvollziehbar wird.

Balance-Änderungen im PvP und allgemeinen Spiel

Neben den Änderungen am Bosskampf bringt Patch 1.14 von „Elden Ring“ auch Balance-Anpassungen für das gesamte Spiel mit sich. Besonders im PvP-Bereich wurden einige Waffen abgeschwächt – darunter der gegen andere Spieler ausgeteilte Schaden.

Ebenso wurde die Reichweite bestimmter Angriffe und der Schaden einiger Fähigkeiten optimiert. Besonders hervorzuheben ist hier die Anpassung am “Rellanas Zwillingsmonde”-Zauber, dessen Reichweite vergrößert wurde.

Patch 1.14 korrigiert zudem eine Vielzahl von Bugs. Darunter befindet sich ein Fehler, der verhinderte, dass Spieler Runen erhielten, nachdem sie einen Gegner besiegt hatten, während sie einen Schild hielten. Auch die Hitboxen bestimmter Angriffe, wie die von Rellana, wurden angepasst.

Die vollständige Liste der Änderungen umfasst außerdem diverse Anpassungen bei Beschwörungszaubern und Waffenkünsten, die das Spielerlebnis sowohl im Einzel- als auch PvP-Modus verbessern sollen. Durch den gesamten Changelog könnt ihr euch hier wühlen.

Das Update 1.14 für “Elden Ring” ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar. Mehr – auch unabhängig von “Elden Ring” – wird folgen. FromSoftware wirkt dem Branchentrend entgegen und heuert verstärkt Personal an.

