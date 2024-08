Elden Ring: Randy Orton gerät ins Schwärmen und nennt seine gewaltige Spielzeit

Hunderttausende von Spielern hat „Elden Ring“ in seinen Bann gezogen – so auch den WWE-Superstar Randy Orton. Im Gespräch mit Cody Rhodes hat der 1,96 Meter große Athlet unter anderem über das hochgelobte Soulsborne-Rollenspiel gesprochen.

Randy Orton liebt Elden Ring

„Ich habe etwa 600 Stunden in dem Spiel“, verrät Orton. Er liebt „Elden Ring“ und weist zudem auf den neulich veröffentlichten DLC hin, der ihn offenbar ebenfalls begeistert.

Leider weiß sein Gesprächspartner nicht viel über das Game, weshalb er nicht mitreden kann. Später fügt Orton aber noch hinzu: „Bruder, ich verliere mich in dem Spiel. Meine Kinder gehen schlafen, ich bringe meine Frau ans iPad und sage ‚hey, kauf Zeug auf Amazon‘ und dann spiele ich nur noch.“

Oh Gott, es ist wie jeden Tag Weihnachten in meinem Haus. Der Wrestler ist begeistert von der Spielerfahrung

Weil er viel Zeit mit dem Spielen verbringt, hat seine Frau auch entsprechend viel Zeit zum Sachen bestellen. Deshalb grüßt er den Amazon-Boten schon mit Vornamen, der ihm gestapelte Kisten überreicht. Wenigstens finde seine Frau immer gute Deals, lobt Orton.

„Sie kauft Zeug, während ich Elden Ring spiele. Wir sind wie gemacht füreinander“, schließt der WWE-Superstar ab.

Ortons Leidenschaft für From Softwares Meisterwerk ist seit vergangenem Jahr bekannt. Farmen ist aber gar nicht seins, weshalb er dafür jemandem einen stolzen Betrag überwies.

Im Juli 2024 war das fordernde Action-RPG dank der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung sehr gefragt. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa belegte „Elden Ring“ den dritten Platz. Und im Juni reichte es für die Top 5 der umsatzstärksten Spiele. Randy Orton ist bei Weitem nicht der einzige, den die Zwischenlande in ihren Bann gezogen haben.

WWE Star Randy Orton has 600 hrs in Elden Ring #FromSoftware



also mentions John Cena in Mortal Kombat https://t.co/DfitjUA8Mx pic.twitter.com/wsmyBXzk1g — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) August 15, 2024

