Elden Ring: Können Spiele von FromSoftware noch größer werden? Das sagt Miyazaki

In einem vom Guardian geführten Interview sprach FromSoftwares Game Director Hidetaka Miyazaki noch einmal ausführlich über die Arbeiten an "Elden Ring". Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Frage, ob kommende Spiele des Studios noch größer ausfallen könnten.

Mit mehr als 25 Millionen verkauften Einheiten bis Juni 2024 entwickelte sich „Elden Ring“ nicht nur zum bislang erfolgreichsten Titel in der Geschichte von FromSoftware.

Gleichzeitig haben wir es bei „Elden Ring“ und der umfangreichen „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung mit dem größten FromSoftware-Projekt überhaupt zu tun. Im Interview mit dem Guardian blickte Game Director Hidetaka Miyazaki noch einmal auf die Arbeiten an „Elden Ring“ zurück.

Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Größe des Rollenspiels und die Frage, ob kommende Titel von FromSoftware noch größer ausfallen könnten als „Elden Ring“. Diesbezüglich führte Miyazaki aus, dass sein Studio sowohl bei der Größe von Spielen als auch den damit verbundenen Risiken langsam eine Grenze erreicht hat.

Miyazaki über das Risikomanagement von From Software

„Budgets, Umfang, Maßstab, alles ist gewachsen, sodass Raum für Fehler nicht mehr so sehr toleriert wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war“, so Miyazaki. „FromSoftware hat seine eigene Art, Risiken abzusichern, indem die meisten unserer Projekte einen Partner haben, der das Projekt finanziert.“

Der Präsident von From Software weiter: „Aus betriebswirtschaftlicher Sicht setzen wir nicht alles auf ein einziges Projekt. Gleichzeitig muss man das richtige Projekt finden, das Raum für Fehler zulässt. Sei es durch einen kleineren Umfang oder Maßstab. Oder es ist ein kleines Modul innerhalb eines größeren Projekts.“

„Es muss Raum dafür geben. Ich denke, das ist die Herausforderung, vor der viele junge Spieledirektoren stehen und von der sie lernen können. Sicherzustellen, dass man versteht und erkennt, wo diese Fehlermöglichkeiten erlaubt sein können, ist unsere Art, unser Talent zu entwickeln“, ergänzte Miyazaki.

Darum markiert Elden Ring einen Wendepunkt

Zur Zukunft von From Software führte Miyazaki aus: „In Bezug auf die aktuelle Größe von FromSoftware würde ich sagen, dass Elden Ring wirklich die Grenze darstellt. Wir haben alle verfügbaren Ressourcen und Talente genutzt. Wenn wir es noch größer skalieren würden, hätte ich Bedenken.“

Abschließend wies Miyazaki darauf hin, dass „Elden Ring“ in gewisser Weise einen Wendepunkt markiert. Zukünftig sollen intern nämlich mehr Spiele entstehen, bei denen Miyazaki nicht als Game Director fungiert.

Stattdessen möchten die Verantwortlichen von FromSoftware junge Talente anlernen, die anschließend mehr Verantwortung übernehmen und im besten Fall als Game Director kommender Projekten fungieren.

Woran FromSoftware derzeit arbeitet, ist unklar. Stellenausschreibungen deuteten allerdings darauf hin, dass sich ein neues „Armored Core“ in Arbeit befinden könnte.

