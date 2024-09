FromSoftware: Für neue Projekte? Elden Ring-Macher heuern reichlich neues Personal an

Im Jahr 2024 kam es bei zahlreichen Studios und Publishern zu Entlassungen. Einen anderen Weg gehen die "Elden Ring"-Macher von FromSoftware. Wie das Studio bekannt gab, sollen in den nächsten Wochen nämlich einige neue Mitarbeiter eingestellt werden.

Wie von Experten bereits prognostiziert, setzten sich die Entlassungen und Einsparmaßnahmen der Videospielbranche in den letzten Wochen und Monaten konsequent fort.

Zu Entlassungen kam es zuletzt beispielsweise bei Bungie, dem Studio hinter „Destiny 2“, oder den Entwicklern von Ballistic Moon, die derzeit an einer Neuauflage des Horror-Titels „Until Dawn“ arbeiten. Besonders hart traf es zuletzt Ready at Dawn, da die Macher von „The Order: 1886“ komplett geschlossen wurden. Für eine erfreuliche Ausnahme in einer von Sparmaßnahmen gebeutelten Branche sorgt in diesen Tagen FromSoftware.

Wie das Studio hinter gefeierten Titeln wie „Elden Ring“ oder „Bloodborne“ bekannt gab, bereiten die Verantwortlichen nämlich umfangreiche Rekrutierungen vor.

Auch neue Entwickler werden eingestellt

Laut der Mitteilung von FromSoftware stellt das Studio zum einen neue Mitarbeiter im Bereich des Marketings und der Promotion ein. Doch auch eine nicht näher konkretisierte Anzahl an Entwicklern möchte FromSoftware einstellen.

Weitere Details zur neuen Rekrutierungswelle möchte das Studio zu gegebener Zeit nennen.

Offen ist weiterhin, woran FromSoftware derzeit arbeitet. Wenige Wochen nach dem Release der erfolgreichen „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“ deutete eine Stellenausschreibung des Studios recht offensichtlich auf einen neuen Ableger der „Armored Core“-Reihe hin.

Untermauert wurden die Gerüchte um ein neues „Armored Core“ Anfang des Jahres von Hidetaka Miyazaki. Der Präsident von FromSoftware bekundete im Februar nämlich seinen Wunsch nach einem neuen Teil der Reihe.

Darum sieht FromSoftware von Entlassungen ab

Während in diesem Jahr eine Vielzahl an Studios und Publishern teilweise hunderte Mitarbeiter entließen, setzt FromSoftware auf einen anderen Ansatz. In einem im Juni geführten Interview wies Hidetaka Miyazaki darauf hin, dass die Führungsetage der „Elden Ring“-Macher bewusst von Entlassungen absieht und diese mit allen Mitteln vermeiden möchte.

Laut dem Präsidenten von FromSoftware können Entwickler nämlich nur dann kreative Bestleistungen abrufen, wenn ihr Arbeitsplatz sicher ist.

„Ich glaube, es war der ehemalige Nintendo-Präsident Iwata-san, der sagte: ‚Wer Angst hat, seinen Job zu verlieren, hat Angst davor, gute Dinge zu machen.‘ Ich paraphrasiere das, aber ich teile diese Ansicht vollkommen“, so Miyazaki damals.

„Ich glaube, es stimmt. Und ich glaube, die Leute bei Kadokawa, unserem Mutterkonzern, verstehen, dass ich diese Ansicht sehr stark vertrete.“

