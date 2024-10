LEGO Horizon Adventures: Donnerkiefer und mehr – Guerrilla präsentiert ikonische Maschinen

Passend zum Start der Vorbestellungen bestätigte Guerrilla Games diverse bekannte Maschinen, die in "LEGO Horizon Adventures" zurückkehren. Zu diesen gehören beispielsweise der Donnerkiefer oder der Langhals.

Mit der „Horizon“-Reihe nimmt in Kürze eine weitere bekannte Marke Kurs auf die Welt von LEGO. Wie es bereits bei anderen LEGO-Titeln der Fall war, fällt auch „LEGO Horizon Adventures“ deutlich familienfreundlicher aus als die Vorlage.

Wie Guerrilla Games kurz vor dem Release des farbenfrohen Abenteuers enthüllte, dürfen wir uns nicht nur auf ein Wiedersehen mit Aloy freuen. Gleichzeitig treiben diverse bekannte Maschinen aus „Zero Dawn“ und „Forbidden West“ in „LEGO Horizon Adventures“ ihr Unwesen.

Darunter der Donnerkiefer oder der Langhals. Die frisch veröffentlichten Schnappschüsse verdeutlichen euch, wie sich die mächtigen Maschinen in der Welt von Lego machen.

Düstere Geschichten für ein jüngeres Publikum angepasst

In einem Interview aus dem Juli sprach Narrative Director James Windeler über die Handlung von „LEGO Horizon Adventures“. Wie Windeler betonte, soll die Geschichte der originalen „Horizon“-Titel im LEGO-Ableger weitestgehend erhalten bleiben.

Allerdings sahen sich die Autoren mit der Situation konfrontiert, dass „LEGO Horizon Adventures“ auch für jüngere Spieler geeignet sein sollte. Daher musste der Grundton der Handlung freundlicher und unbeschwerter ausfallen als im Hauptspiel.

Dies wiederum führte dazu, dass bestimmte Themen und Ereignisse aus den ursprünglichen „Horizon“-Titeln außen vor blieben.

„Es gibt Momente aus dem ersten Spiel, die einen wirklich schweren emotionalen Schlag versetzen, und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, diese getreu darzustellen, aber sie mit Humor zu unterstreichen, der die Stimmung auflockert“, ergänzte Windeler.

„Solche Dinge sind präsent, aber sie sind sicherlich nicht oberflächlich. Dies ist eine viel einfachere Version, aber sie hat viele Echos aus dem Original.“

Vorbestellungen ab sofort möglich

Auf der „State of Play“ im September 2024 gab Sony bekannt, dass „LEGO Horizon Adventures“ am 14. November 2024 für den PC, die PS5 und Nintendos Switch erscheint.

Der Start der Vorbestellungen erfolgte heute. Weiter kündigte Sony an, dass Aloys Abstecher in das LEGO-Universum sowohl in einer physischen als auch einer digitalen Fassung veröffentlicht wird.

Die Verantwortlichen versprechen eine „verspielte und heitere Geschichte“, die von den Geschehnissen der anderen „Horizon“-Titel inspiriert wurde und es uns ermöglichen soll, die Welt von „Horizon“ aus einem neuen Blickwinkel zu erleben.

LEGO-typisch könnt ihr das Abenteuer wahlweise alleine oder kooperativ bestreiten.

