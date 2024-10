Assassin’s Creed 4 Black Flag Remake: Früher als gedacht? Insider nennt möglichen Zeitraum

Nach wie vor gehört das ursprünglich im Herbst 2013 veröffentlichte „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ unter den Fans zu den beliebtesten „Assassin’s Creed“-Titeln überhaupt.

Im vergangenen Jahr erreichte uns das Gerücht, dass das Abenteuer des Piraten Edward Kenway in Form eines Remakes für die aktuellen Plattformen zurückkehrt. Berichte, zu denen sich Ubisoft bislang nicht äußern wollte. Wie der gut vernetzte und zuverlässige Insider Tom Henderson berichtet, dürfte die offizielle Enthüllung des „“Assassin’s Creed 4: Black Flag“-Remakes aber nur noch eine Frage der Zeit sein.

Laut Henderson wird die Neuauflage nämlich früher als von vielen erwartet erscheinen. Dies soll aus internen Dokumenten zur Entwicklung hervorgehen, die Insider Gaming vorliegen.

Release ursprünglich für Ende 2025 angesetzt?

Den Dokumenten zufolge entsteht das Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ intern unter dem Arbeitstitel „Codename Obsidian“ und war ursprünglich für eine Veröffentlichung im November 2025 angesetzt.

Wie Henderson ergänzte, ist allerdings unklar, ob Ubisoft an diesem Releasezeitraum festhalten wird.

So könnte die Verschiebung von „Assassin’s Creed Shadows“ auf das Jahr 2025 dazu geführt haben, dass Ubisoft das Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ intern ebenfalls auf einen späteren Termin verschob. Ob dies in der Tat der Fall ist, konnte Henderson zwar nicht in Erfahrung bringen, lieferte uns jedoch interessante Details zur Zukunft von „Assassin’s Creed“.

Demnach soll Ubisoft mit der Reihe in den nächsten Jahren ambitionierte Ziele verfolgen.

Zehn Titel in den nächsten fünf Jahren?

Laut den Informationen von Henderson möchte Ubisoft im Zeitraum von fünf Jahren zehn „Assassin’s Creed“-Projekte unterschiedlicher Größe veröffentlichen. Darunter „Assassin’s Creed: Shadows“, „Assassin’s Creed: Hexe“, den Multiplayer-Titel „Assassin’s Creed Invictus“ sowie den Mobile-Ableger „Assassin’s Creed: Codename Jade“, der aktuell für einen Release im ersten Quartal 2026 vorgesehen ist.

Allerdings könnte die Verschiebung von „Assassin’s Creed Shadows“ dazu geführt haben, dass weitere „Assassin’s Creed“-Titel etwas später als geplant erscheinen. Ob das Ganze auch für das mögliche Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ geht, bleibt abzuwarten.

Nach wie vor ist leider unklar, wann wir hier mit der offiziellen Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Ubisoft rechnen dürfen.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren