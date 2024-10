Nintendo Switch 2: Wann erfolgt die offizielle Enthüllung? Bekannter Leaker liefert Hinweis

Nach den zahlreichen Gerüchten der Vergangenheit kündigte Nintendo die Arbeiten am Nachfolger der erfolgreichen Switch im Mai auch offiziell an.

Des Weiteren gab Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa bekannt, dass die offizielle Präsentation der Switch 2 im Geschäftsjahr 2024/2025 erfolgt. Dieses läuft noch bis zum 31. März 2025. Nachdem uns „PH Brazil“ in den letzten Monaten mit diversen unbestätigten Details zur Switch 2 versorgte, sprach der als verlässliche Quelle geltende Leaker auf „Famiboards“ über den Enthüllungszeitraum des neuen Nintendo-Systems.

Wie „PH Brazil“ berichtet, soll uns Nintendo noch 2024 einen ersten Blick auf die Switch 2 ermöglichen. „Es hat sich nichts geändert, seit ich das letzte Mal darüber gesprochen habe… vor einer Woche? Ich denke immer noch, dass es dieses Jahr angekündigt wird, ja“, so der bekannte Leaker weiter.

So ging Nintendo bei der Switch vor

Auch wenn bei den Angaben von Insidern beziehungsweise Leakern natürlich immer Vorsicht angesagt ist, muten die Aussagen von „PH Brazil“ durchaus realistisch an. Bei der originalen Switch entschied sich Nintendo nämlich dazu, diese im Oktober 2016 erstmals in Form eines unkommentierten Trailers zu zeigen.

Die ausführliche und mit diversen technischen Details versehene Präsentation fand im Januar 2017 statt. Gefolgt vom Launch im März 2017.

Gut möglich also, dass Nintendo beim Nachfolger der Switch eine ähnliche Vorgehensweise an den Tage legt. Nintendo selbst kommentierte die Gerüchte der Vergangenheit nicht.

Stattdessen bestätigte der japanische Traditionshersteller bislang nur, dass das verantwortliche Hardware-Team bei der Switch 2 genau wie beim Vorgänger auf ein Hybrid-Konzept setzt. Somit könnt ihr die Switch 2 ebenfalls in Form eines Handhelds oder mittels einer Docking-Station am heimischen TV nutzen.

Möglicher Leak lieferte unbestätigte Details

Im September erreichte uns ein möglicher Leak mit vermeintlichen Details und Bildern zur Switch 2. Dem Leak ließ sich unter anderem entnehmen, dass das System mit einem acht Zoll großen Bildschirm versehen wurde. Die erste Version der Switch wartete seinerzeit noch mit einem 6,2 Zoll großen Bildschirm auf.

Die OLED-Fassung hingegen brachte es auf einen sieben Zoll großen Screen. Somit soll der Bildschirm der Switch 2 etwas größer ausfallen als seine Switch-Pendants.

Des Weiteren ging aus dem Leak aus dem September hervor, dass die Switch 2 einen zwölf Gigabyte großen Arbeitsspeicher spendiert bekam. Zudem war von einer Unterstützung von HDMI 2.1 und einem 256 Gigabyte umfassenden internen Speicher für eure Spiele und andere Medien die Rede.

Auch die magnetischen Joy-Cons und die überarbeiteten SL/SR-Tasten, die in der Vergangenheit durch die Gerüchteküche geisterten, tauchten in dem Leak auf. In wie weit diese Angaben den Tatsachen entsprechen, erfahren wir in den nächsten Monaten.

