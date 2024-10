SSD für PS5: Prime-Day-Deals bringen günstigen NVMe-Speicher

Der interne Speicher der PS5 kann schnell an seine Grenzen stoßen. Während die Standard-PS5 mit einer 825-GB-SSD ausgestattet ist, bietet die Slim-Variante eine 1-TB-SSD, wobei ein Teil des Speichers vom Betriebssystem belegt wird.

Viele Spieler stehen daher vor dem Problem, dass nach der Installation mehrerer Titel der verfügbare Speicherplatz knapp wird. Allerdings bietet die PS5 die Möglichkeit, den internen SSD-Speicherplatz zu erweitern. Dank des neusten Prime-Days wird dabei sogar der Geldbeutel geschont.

Prime Deal Days 2024: SSD-Angebote für PS5

Im Rahmen der Prime Deal Days 2024 bietet Amazon eine Auswahl an SSDs für PCs und PS5 zu reduzierten Preisen an. So kostet die 1-TB-Variante der WD Black SN850X NVMe SSD nur 80,65 Euro. Käufer sparen an der Kasse 33 Prozent. Weitere attraktive Preise finden sich bei der 2-TB-Version für 124,99 Euro und der 4-TB-Variante für 249,99 Euro. Der Haken: Diese Versionen umfassen keinen Heatsink (Kühlkörper), der bei Bedarf allerdings kostengünstig dazugekauft werden kann.

Neben WD bietet Amazon auch andere Marken wie Fikwot, Nextorage, KingSpec und Samsung zu günstigen Preisen an. Mit dabei sind die Samsung 990 PRO mit 1 TB für 117,95 Euro und die 2-TB-Version für 167,99 Euro. Beide werden mit Heatsinks ausgeliefert.

Zu den Angeboten:

Samsung

WD Black

Ohne Heatsink:

Mit Heatsink:

Weitere Anbieter

Laut Amazon-Beschreibung sind auch diese preisreduzierten SSDs kompatibel:

Nachfolgend gelangt ihr zur Gesamtübersicht des Amazon Prime-Days:

Einfache Erweiterung des PS5-Speichers

Der Einbau einer SSD-Erweiterung in die PlayStation 5 ist unkompliziert und erfordert nicht viel. Eine kompatible M.2 NVMe SSD mit Kühlkörper und ein kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher sind im Prinzip alles.

Nach dem Ausschalten der Konsole und dem Entfernen des Seitenteils ist der SSD-Steckplatz sichtbar. Die Abdeckung ist mit einer Schraube befestigt, die entfernt werden muss. Unter Berücksichtigung der richtigen Positionierung der Abstandshalter wird die SSD in einem leichten Winkel (ca. 30 Grad) in den M.2-Steckplatz gesteckt und vorsichtig nach unten gedrückt. Im Anschluss gilt es, die SSD-Abdeckung und das PS5-Seitenteil wieder anzubringen.

Sobald die neue SSD installiert und formatiert ist, bietet die PS5 zusätzliche Kapazitäten für Spiele und Apps. Eine deutlich detailliertere Anleitung hält Sony auf der offiziellen Supportseite bereit.

