Wanderer The Fragments of Fate: Es ist wieder passiert und der Entwickler entschuldigt sich

Wanderer The Fragments of Fate:

Nach einer weiteren Verschiebung sollte "Wanderer: The Fragments of Fate" ursprünglich Ende Oktober für PlayStation VR2 erscheinen. Wie die Entwickler von Mighty Eyes in einer aktuellen Mitteilung einräumten, wird aber auch aus diesem Vorhaben nichts.

Unter einem guten Stern scheint die Entwicklung von „Wanderer: The Fragments of Fate“ wahrlich nicht zu stehen. Zunächst verschob sich der PSVR2-Titel auf den 12. September 2024.

Nachdem auch dieser Termin nicht eingehalten werden konnte, erfolgte im Sommer eine Verschiebung auf Ende Oktober. Wie die verantwortlichen Entwickler von Mighty Eyes in einem aktuellen Statement einräumten, musste der Release von „Wanderer: The Fragments of Fate“ noch einmal verschoben werden.

Einen konkreten Team nannte das Team dieses Mal nicht und sprach lediglich davon, dass mehrere Faktoren zur Verschiebung führten. Darunter die kreativen und technischen Herausforderungen, mit denen sich Entwickler bei den Arbeiten an VR-Projekten konfrontiert sehen.

Entwickler entschuldigen sich für die erneute Verschiebung

Das offizielle Statement zur Verschiebung nutzte Mighty Eyes gleichzeitig, um sich bei den Spielern für die zusätzliche Wartezeit zu entschuldigen. „Wir entschuldigen uns wirklich aufrichtig. Aber wir möchten sicherstellen, dass wir es richtig machen und euch, unsere Spieler, nicht enttäuschen. Wir sind jedoch sehr nah dran!“, so die Entwickler.

Wie Mighty Eyes verspricht, wird die zusätzliche Entwicklungszeit der Qualität von „Wanderer: The Fragments of Fate“ zugute kommen. „Wir wissen, dass Wanderer: The Fragments of Fate ein einzigartiges VR-Abenteuer ist. Daher möchten wir sicherstellen, dass das Erlebnis eines ist, das ihr nie vergessen werdet“, heißt es weiter.

„Wir werden unser Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt geben. Das hatten wir schon einmal und wir haben unsere Lektion definitiv gelernt. Aber seid versichert, die Neuigkeiten sind nicht weit entfernt und diesmal wird sich nichts mehr verschieben!“

Eine Zeitreise in VR

Bei „Wanderer: The Fragments of Fate“ handelt es sich um eine technisch überarbeitete Neuauflage des ursprünglich im Jahr 2022 veröffentlichten VR-Titels. Während die PSVR2-Fassung technisch diverse Verbesserungen bietet, bleibt die Neuveröffentlichung den Inhalten und der Geschichte des Originals treu.

Ein weiteres Mal wartet ein Zeitreise-Abenteuer im VR-Format, in dem wir den Geheimnissen der Zeit auf den Grund gehen und diverse Epochen der Menschheitsgeschichte erkunden.

„Tritt in die Fußstapfen derer, die vor dir gegangen sind, erforsche Zeitalter und Ereignisse, die für die Zeit längst verloren sind, und stürze dich kopfüber in die spannenden Geschichten der Geschichte“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Ein Abenteuer wie kein anderes. Entdecke abwechslungsreiche Welten, erlebe packende Action und löse knifflige Rätsel, während du die Vergangenheit neu schreibst, um die Zukunft neu zu gestalten.“

