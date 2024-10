PlayStation Store: Dark Souls trifft NieR – Zeitlich begrenzte Demo zu diesem RPG freigeschaltet

Mit "AI Limit" erscheint in diesem Jahr ein weiterer Titel, der dank Sonys "China Hero Project"-Programm den Weg auf die PS5 findet. Eine zeitlich begrenzte Demo ermöglicht es euch ab sofort, das Action-RPG kostenlos anzuspielen.

Im Rahmen des „China Hero Project“-Programms unterstützt Sony chinesische Studios und Indie-Entwickler dabei, ihre Projekte für die PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen.

Zu den Partnern von Sony in China gehört das Studio Sense Games, das am Action-Rollenspiel „AI Limit“ arbeitet. Spielerisch beschreiben die Entwickler „AI Limit“ als ein Action-Rollenspiel mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad und einem Endzeit-Setting. Nach den ersten Trailern zog die Community schnell einen Vergleich mit erfolgreichen Titeln wie „Dark Souls“, „NieR“ oder auch Bandai Namco Games‘ „Code Vein“.

Wer sich selbst ein Bild von „AI Limit“ machen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine kostenlose Demo zum Action-RPG. Der Haken an der Sache: Da die Demo lediglich über einen Zeitraum von einer Woche und somit nur bis zum 21. Oktober 2024 zur Verfügung steht, solltet ihr euch mit dem Download (setzt PS Plus voraus) nicht allzu viel Zeit lassen.

Eine Welt steht kurz vor ihrem Ende

In „AI Limit“ führt unser Weg laut Sense Games in eine Welt, die kurz vor ihrem endgültigen Untergang steht. Naturkatastrophen und Kriege sorgten dafür, dass die Zivilisation zusammenbrach. In den darauf folgenden Jahrhunderten breitete sich eine seltsame Substanz namens „Ursuppe“ aus.

Diese sorgt dafür, dass plötzlich zahlreiche Monster überall auf der Erde auftauchen. Wir finden uns in „AI Limit“ in Havenswick, der letzten Stadt der menschlichen Zivilisation, wieder.

In der Rolle eines Mecha-Kriegers nehmen wir in dem Action-RPG den Kampf gegen mächtige Monster auf und versuchen, die Menschheit vor ihrem Untergang zu bewahren. Zu den Besonderheiten der Mecha-Krieger gehört die Tatsache, dass diese mit Hilfe des sogenannten „Kristallzweigs“ bei einem Ableben neu auferstehen können.

„Jetzt, da der Kristallzweig zerstört ist, musst du als Mitglied der Mecha-Krieger in der Stadt nach den Kristallzweigen suchen und sie reparieren“, so die Beschreibung der Geschichte weiter.

Wie umfangreich ist die Demo?

Zur heute veröffentlichten Demo von „AI Limit“ führen die Entwickler aus, dass euch diese die Möglichkeit bietet, das komplette erste Level „Sewer Town Southwest“ zu spielen. Je nachdem, wie geschickt ihr vorgeht, werdet ihr knapp zwei Stunden benötigen, um das besagte Level abzuschließen.

„Das Gameplay umfasst Feind-, Elite- und Bosskämpfe, bei denen die Fähigkeiten und Reflexe der Spieler auf die Probe gestellt werden. Sewer Town Southwest bietet den Spielern ein Schlachtfeld, auf dem sie lernen, Zaubersprüche und Zauberrahmen zu meistern und Waffen und andere Ausrüstung zu entdecken, die in den dunklen Ecken der Umgebung versteckt sind“, heißt es weiter.

„AI Limit“ erscheint 2024 für den PC und die PS5.

