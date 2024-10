PS5 Pro: Spieler haben kein Interesse? Amazon-Charts widersprechen

Die Ankündigung der PS5 Pro hat in der Gaming-Community unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während einige Leute Bedenken hinsichtlich des Preises und der Notwendigkeit eines solchen Upgrades äußern, gibt es eine Fangemeinde, die auf die Veröffentlichung gespannt wartet.

Weiterhin bleibt abzuwarten, ob die Kosten von 799,99 Euro viele Verbraucher abschrecken werden. Allerdings richtet sich die Pro-Version der Sony-Konsole ohnehin nicht an den Massenmarkt. Die PS5 Slim bleibt weiterhin die Konsole, die am häufigsten im Warenkorb landet.

Dennoch deuten Vorabverkäufe darauf hin, dass die Nachfrage nach der PS5 Pro ziemlich hoch ist.

In den Amazon-Charts auf Platz 1 der meistverkauften Konsolen

Trotz der Kritik an der PS5 Pro belegt die Konsole auf Amazon US derzeit den Konsolen-Spitzenplatz. In den Gesamt-Charts, die ebenfalls Spiele, Zubehör und Guthabenkarten umfassen, liegt die kommende Hardware zugleich auf Platz 7.

Unter der reinen Berücksichtigung von Konsolen-Hardware und -Zubehör folgen direkt hinter der PS5 Pro der DualSense-Controller (Gesamt-Charts Rang 14), die PS5 Slim (20) mehrere Xbox-Controller und PlayStation Portal (29).

Die Switch schnappte sich in den übergreifenden Videospielcharts Platz 43. Xbox-Konsolen tauchen in der Übersicht der 100 meistverkauften Videospielprodukte auf Amazon.com momentan nicht auf.

Ähnlich sieht es – neben vielen weiteren Ländern wie Italien, Frankreich und Großbritannien – bei Amazon Deutschland aus. Allerdings führt hier der DualSense (Gesamt-Charts Rang 11), vor der PS5 Slim in der Digital Edition (13) und der PS5 Pro (14). Die komplette Videospiel-Top-100 von Amazon Deutschland inklusive Hardware ist nachfolgend verlinkt:

Launch der PS5 Pro im November

Technisch soll die PS5 Pro mit einer GPU überzeugen, die 67 Prozent mehr Recheneinheiten bietet und eine Leistungssteigerung von 45 Prozent gegenüber dem Standardmodell verspricht. Ein weiterer Vorteil ist die PSSR-Technologie, die ein KI-gestütztes Upscaling bietet. Vom Gesamtpaket sollen nicht zuletzt die Raytracing-Qualitäten profitieren.

Die PS5 Pro präsentiert sich mit einem Design, das an die PS5 Slim angelehnt ist, jedoch mit drei schwarzen Streifen an den Seiten. Die Konsole bleibt in der weiß-schwarzen Farbgebung, ausgestattet allerdings mit einer 2-TB-SSD und Wi-Fi 7.

Das könnte euch ebenfalls zur PS5 Pro interessieren:

Sony Interactive Entertainment plant, die PS5 Pro am 7. November 2024 auf den Markt zu bringen. Im selben Monat erscheint die 30th Anniversary Edition, die allerdings weitgehend ausverkauft zu sein scheint.

Das Pro-Modell der limitierten Serie anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der ersten PlayStation war bereits nach Minuten – mancherorts innerhalb von Sekunden – vergriffen und verweilt seitdem mit saftigen Preisaufschlägen bei eBay und Co. Fans schlugen zwischenzeitlich zurück.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren