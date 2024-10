PS5 Pro: Ein Grafik-Upgrade wie von der RTX 3060 auf die RTX 4070

Die PS5 Pro verspricht deutliche Leistungsverbesserungen im Vergleich zur Standard-PS5. Während sich die visuellen Unterschiede je nach Spiel und Vorlieben der Nutzer zeigen, bleibt die Frage, ob sich das Upgrade für jeden Spieler lohnt.

Dieser Frage widmet sich ein abschließendes Video von Digital Foundry, nachdem in der Videoreihe zur PS5 Pro einige Enhanced-Spiele wie „Demon’s Souls“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“ analysiert wurden.

PS5 Pro vor allem für Performance-Fans interessant

Im unten eingebetteten Video hebt Digital Foundry zunächst die Vorteile hervor, die sich dank Hardware-Boost und PSSR in den Auflösungen, grafischen Feinheiten und Framerates bemerkbar machen. Vor allem in Bezug auf Raytracing und eine möglichst hohe Performance sei die PS5 Pro eine gute Investition.

Wer Spiele hauptsächlich in 4K bei 30 FPS genießt, wird von der PS5 Pro möglicherweise weniger profitieren, da die visuelle Qualität auf dem Basismodell bereits ausreichend sei. In den Performance-Modi kommt es hingegen oft zu deutlichen Qualitätsrückgängen.

Während sich über den Wert einer PS5 Pro im Vergleich zu einem PC streiten lasse, sei die Upgrade-Konsole in Hinsicht auf ein problemloses High-Fidelity-Erlebnis mit stabiler Leistung kaum zu schlagen. “Sie ist eine starke Option, vor allem wenn man die Kosten im Vergleich zu einem PC bedenkt”, betont Digital Foundry.

Damit sich Spieler in etwa vorstellen können, von welchem Zuwachs sie profitieren, wurden PC-Grafikkarten verglichen: “Es ist wie ein PC-ähnliches Upgrade von einer 3060 oder 3060 Ti auf eine GPU der 4070-Klasse*. In einigen Spielen ist das Upgrade überzeugender als in anderen, aber das Hinzufügen von PS5 Pro-spezifischen Funktionen wie PSSR bietet mehr Spielmöglichkeiten, als man von den Spezifikationen allein erwarten würde”, heißt es im Videofazit.

Die PS5 Pro kann inzwischen auch im regulären Handel vorbestellt werden:

Insgesamt werde die PS5 Pro Situationen, in der die Basis-PS5 im Vergleich zum PC oder sogar zu Konsolen der vergangenen Generation wie der PS4 Pro und der Xbox One X Nachteile zeigt, entspannen. Das sei vor allem in Games sichtbar, bei denen die Entwickler die Möglichkeiten der neuen Hardware ausschöpfen. Spiele wie “F1 24” oder “Gran Turismo 7” profitieren erheblich von den Enhanced-Updates.

Digital Foundry erwartet letztlich ein unterschiedliches Engagement der Entwickler, betont aber gleichzeitig, dass Features wie PSSR mit einem geringeren Aufwand bessere Ergebnisse versprechen, als es bei der PS4 Pro der Fall war.

Eine Reihe von Enanced-Games wurde bereits beim Namen genannt:

Die PS5 Pro ist ab dem 7. November 2024 weltweit erhältlich. Mit ihrer verbesserten Hardware, dem PSSR-Upscaler und optimierten Raytracing-Funktionen richtet sie sich an Spieler, die auf ein leistungsfähigeres System umsteigen möchten und gleichzeitig bereit sind, den deutlich höheren Betrag zu investieren.

Alle anderen Spieler sind auch mit der Basis-PS5 künftig bestens bedient. Sie gibt es momentan mit einem deutlichen Preisnachlass.

