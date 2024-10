Secret Level: Schwarzenegger und mehr – Geleakter Trailer enthüllt beteiligte Stars

Im Rahmen der Gamescom wurde mit „Secret Level“ ein ambitioniertes Projekt angekündigt, das bei Amazon MGM Studios sowie Blur Studio und unter Beteiligung von Tim Miller, Regisseur hinter “Deadpool”, entsteht.

Die Macher versprechen, verschiedene bekannte Videospiel-Franchises in einer animierten Anthologie zu vereinen. Darunter befindet sich auch eine neue Marke, die in einem rekordverdächtigen Tempo zumindest vorerst vom Markt verschwand.

„Secret Level“ umfasst in der ersten Staffel 15 Episoden, die jeweils auf unterschiedlichen Spielen basieren, darunter „God of War“, „Unreal Tournament“ und „Warhammer“. Auch Amazons eigenes “New World: Aeternum” findet einen Platz in der Serie. Das Konzept ermöglicht es, diverse Handlungsstränge innerhalb eines gemeinsamen Universums zu erkunden.

Synchronisation mit Starbesetzung

Ein durchgesickerter „Work-in-Progress“-Trailer, verbreitet über einen Telegram-Kanal und von MP1st geteilt, gibt Einblicke in die beteiligten Franchises. Der Trailer offenbart einmal mehr, dass „Secret Level“ eine Vielzahl von Spielwelten integriert. Zu sehen ist unter anderem der “God of War”-Protagonist Kratos.

Ebenfalls sickerte mit den geleakten Szenen die Besetzung bestehend aus mehr und weniger bekannten Schauspielern durch. Unter den Stimmen finden sich demnach:

Arnold Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger

Kevin Hart

Heaven Hart

Keanu Reeves

Gabriel Luna

Ariana Greenblatt

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Michael Beach

Emily Schwalbe

Claudia Doumit

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Eltern-Kind-Dynamiken, wobei Arnold Schwarzenegger mit seinem Sohn Patrick zusammenarbeitet und Kevin Harts Tochter Heaven Hart ebenfalls mitwirkt.

Wann und wo startet Secret Level?

„Secret Level“ feiert am 10. Dezember 2024 auf Prime Video Premiere. Eine Liste der beteiligten Marken und Franchises halten wir in der folgenden Meldung bereit:

Mit “Concord” ist eine Shooter-Marke dabei, die als Videospiel nicht mehr existiert, zumindest vorerst. Nach einem desaströsen Launch, der bei den Spielern kaum auf Interesse stieß, zog Sony Interactive Entertainment das von Firewalk entwickelte Spiel zurück und erstattete den Kaufpreis. Ein Revival als Free-to-Play-Version könnte allerdings bevorstehen.

