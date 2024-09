Concord: Trotz der Abschaltung – Hier lebt der gescheiterte Shooter wohl weiter

Am heutigen Freitag nahm Sony die Server des kommerziell gescheiterten Multiplayer-Shooters "Concord" vom Netz. Doch wie wirken sich die Geschehnisse auf die geplante "Concord"-Episode von "Secret Level" aus?

So eng liegen Erfolg und Misserfolg im Jahr 2024 zusammen. Während sich „Helldivers 2“ mit zwölf Millionen abgesetzten Kopien bis Mai zu Sonys schnellstverkauftem Titel überhaupt entwickelte, legten die Firewalk Studios mit dem PvP-Shooter „Concord“ eine schmerzhafte Bruchlandung hin.

Die katastrophalen Zahlen zum Launch führten bereits nach wenigen Tagen dazu, dass Sony den Shooter vom Netz nahm und den Käufern ihr Geld zurückerstattete. Zumindest in einem Bereich wird „Concord“ trotz der Server-Abschaltung offenbar weiter leben. Die Rede ist von der „Secret Level“ genannten Anthologie-Serie.

Amazon Prime kündigte die Serie im letzten Monat an und versprach ein Wiedersehen mit ausgewählten Videospielen.

Concord bleibt in Secret Level enthalten

Da „Concord“ am heutigen Freitag vom Netz genommen wurde, stellte sich natürlich die Frage, ob und in welcher Form sich Sonys Entscheidung auf die entsprechende Episode von „Secret Level“ auswirkt.

Wie eine in die Produkt der Serie involvierte Quelle gegenüber IGN bestätigt haben soll, wird sich an den Plänen der Verantwortlichen nichts ändern.

„Prime Video hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, ob die Folge in Tim Millers Anthologie-Serie bleiben wird oder nicht, aber IGN hat in Erfahrung gebracht, dass die Folge mit Concord tatsächlich noch in dieser Staffel ausgestrahlt werden soll“, kommentierte IGN die aktuellen Geschehnisse um „Concord“.

Sollte eine offizielle Bestätigung folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Was hat es mit Secret Level auf sich?

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei „Secret Level“ um eine neue Anthologie-Serie von Amazon Prime Video. Für die Produktion der Serie, deren erste Staffel 15 Episoden umfasst, sind die Köpfe hinter dem Netflix-Hit „Love, Death + Robots“ verantwortlich.

Jede der Episoden dreht sich um ein anderes Videospiel und erzählt zu diesem ergänzende Geschichten. Zu den Besonderheiten von „Secret Level“ gehört die Tatsache, dass die Autoren neben bekannten Klassikern der Videospielwelt auch neue Spiele wie eben „Concord“ behandeln.

Diese Themen umfasst die erste Staffel:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation (mehrere Themen)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Der Start von „Secret Level“ erfolgt am 10. Dezember 2024.

