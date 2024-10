Xbox Game Studios: Leiter geht in den Ruhestand – Nachfolger bekannt

Ein Jahr nachdem Alan Hartman die Leitung der Xbox Studios übernommen hat, verabschiedet er sich vom Unternehmen. Ende November übernimmt Craig Duncan seine Nachfolge, der fast 14 Jahre lang den „Sea of Thieves“-Entwickler Rare („Sea of Thieves“) leitete. Bei den „Best Places to Work„-Auszeichnungen konnte dieses Studio gleich drei Preise einheimsen.

Bevor Duncan Studio-Leiter bei Rare wurde, hatte er bereits mehrere Führungspositionen – unter anderem bei Codemasters, Midway und Sumo Digital. Zudem ist er bei der Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect als Vizepräsident aktiv.

Fortan ist Duncan also für die Leitung der insgesamt 23 Xbox-Studios verantwortlich. Darunter befinden sich unter anderem Halo Studios (das bis vor wenigen Tagen 343 Industries hieß), Playground Games und Ninja Theory.

Die Aufgabe von Craig Duncan lautet: die Studios beim Erstellen hochwertiger Spielerlebnisse zu unterstützen und durch Investitionen in neue Marken mehr Spieler zu erreichen.

Einer der treibenden Kräfte hinter Forza wird verabschiedet

Alan Hartman wurde übrigens von Microsofts Matt Booty mit einigen netten Worten verabschiedet. Dabei schrieb er: „Alans Karriere ist geprägt von Innovation, Hingabe und einer ungebrochenen Leidenschaft für Spiele“.

In seiner Zeit bei Microsoft war Hartman als Leiter des Studios Turn 10 und der Rennspielreihe „Forza“ tätig. Zudem hat er an „Age of Empires“ und „Fable“ mitgewirkt.

„Seine Arbeit zur Förderung der Barrierefreiheit in der Spieleindustrie hat einen Maßstab für die Branche gesetzt. Unter seiner Führung haben die Xbox Game Studios in diesem Jahr mehrere von der Kritik gefeierte Titel veröffentlicht und die Voraussetzungen für mit Spannung erwartete Spiele wie Avowed, South of Midnight, Fable und andere geschaffen“, schreibt Matt Booty weiter.

Und wie geht’s bei Rare weiter? Ab sofort halten Joe Neate und Jim Horth die Fäden in der Hand. Der erstgenannte davon kam 2013 zum Studio und war bei „Sea of Thieves“ als geschäftsführender Produzent tätig. Der letztgenannte Entwickler ist sogar schon seit über 20 Jahren dabei und war in verschiedenen Positionen vertreten – zuletzt als Director.

