PS5 Pro: Spieler begeistert – Gefeiertes Soulslike trägt ab sofort das Enhanced-Label

Vor wenigen Tagen erreichte uns eine aktualisierte Liste der Titel, die in den nächsten Wochen und Monaten für die am 7. November 2024 erscheinende PS5 Pro optimiert werden.

Unter den aufgeführten Titeln befand sich unter anderem das 2023 veröffentlichte Soulslike „Lies of P“, das die Community sowohl mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad als auch seinem unverbrauchten Setting begeisterte. Via X (ehemals Twitter) kündigten die Entwickler von Neowiz Games an, dass „Lies of P“ ab sofort das PS5 Pro Enhanced-Siegel trägt.

Dies bedeutet für euch, dass das Soulslike zu den Titeln gehört, die pünktlich zum Launch der PS5 Pro in einer technisch optimierten Version vorliegen.

Die Community ist begeistert

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, ist der Großteil der Spieler begeistert. Unter der Ankündigung von Neowiz Games auf X wiesen mehrere Besitzer des Spiels darauf hin, dass sie der Welt von „Lies of P“ auf der PS5 Pro einen weiteren Besuch abstatten möchten.

In erster Linie natürlich, um das Abenteuer in der technisch optimierten Fassung zu genießen.

Der einzige Haken an der Sache: Bislang verriet das südkoreanische Studio nicht, welche Verbesserungen „Lies of P“ im Rahmen des PS5 Pro Enhanced-Upgrades spendiert bekommt. Wir können aber wohl mit den üblichen Optimierungen wie einer verbesserten Grafik, einer höheren Auflösung oder zusätzlichen Effekten rechnen.

Die Vorfreude auf die PS5 Pro-Version von „Lies of P“ wird durch die fehlenden technischen Details jedoch nicht getrübt.

Entwickler verfolgen mit der Marke große Pläne

Das PS5 Pro Enhanced-Upgrade ist übrigens nicht das Einzige, worauf sich die Community freuen darf. Des Weiteren arbeitet Neowiz Games an einem DLC zu „Lies of P“.

Hier ist allerdings noch unklar, wann wir mit dem Release rechnen dürfen. Selbiges gilt für den Nachfolger, der sich bei dem südkoreanischen Studio ebenfalls in Entwicklung befindet.

Zu den Plänen, die das Team bei den Arbeiten an „Lies of P 2“ verfolgt, führte Director Jiwon Choi aus: „Wir wollen das, was wir gut gemacht haben, noch besser machen und uns in den Bereichen verbessern, in denen wir uns noch steigern können. Das klingt vielleicht einfach, aber ich finde, dass es alles andere als einfach ist, sich an die Grundlagen zu halten.“

Diversen Stellenausschreibungen von Neowiz Games zufolge soll das Sequel auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen und eine offenere Spielwelt bieten.

Lies of P is now @PlayStation 5 Pro Enhanced. pic.twitter.com/sEK7QQQLjs — Lies of P (@Liesofp) October 15, 2024

