Lego Marvel X-Mansion Set: Release bekannt und das bekommt ihr für 330 Euro

LEGO erweitert die Marvel-Reihe um ein weiteres Modell. Die Marvel X-Mansion ist ein umfangreiches Set, das speziell für erwachsene Sammler und Fans von Superhelden entwickelt wurde.

Mit über 3.000 Teilen ermöglicht das Set den Aufbau des berühmten “Xavier Institute for Higher Learning” aus der „X-Men“-Serie.

3.093 Teile für 329,99 Euro

Das zweigeschossige Modell misst 40 cm in der Breite, 25 cm in der Tiefe und 27 cm in der Höhe. Im Obergeschoss befinden sich das Labor von Professor X, Wolverines Zimmer und ein Medizinlabor.

Das Erdgeschoss umfasst die Lobby, ein Klassenzimmer sowie die Bibliothek. Neben der X-Mansion gibt es eine Trainingsanlage namens Danger Room, die durch eine Schiebetür zugänglich ist und deren Wände sowie Einrichtung flexibel gestaltet werden können.

Das Set enthält zehn Minifiguren, darunter Professor X, Wolverine, Jean Grey, Cyclops, Storm, Gambit, Rogue, Iceman, Bishop und Magneto. Zusätzlich ist eine baubare Sentinel-Figur enthalten. Interaktive Funktionen wie ein Schiebe-Whiteboard und ein Dachsegment, das durch einen Schalter zum Einsturz gebracht werden kann, gehören ebenfalls zum Set.

Das „LEGO Marvel X-Mansion Set“ ist ab dem 1. November 2024 exklusiv für LEGO-Insider im Online-Shop von LEGO erhältlich. Der reguläre Verkauf startet am 4. November 2024 sowohl im LEGO-Store als auch im Online-Shop.

Der unverbindliche Preis liegt bei 329,99 Euro. Käufer, die das Set zwischen dem 1. und 7. November 2024 erwerben, erhalten als Geschenk das kleine „LEGO Marvel Cerebro Set“ dazu.

Das neue Marvel-Modell richtet sich laut der Herstellerangabe an erwachsene Fans von Klemmbausteinen, die eine anspruchsvolle und detaillierte Herausforderung suchen. Neben der gedruckten Bauanleitung steht auch eine digitale Anleitung über die LEGO-Builder-App zur Verfügung.

Mit dem neuen Angebot erweitert LEGO das Portfolio an Marvel-Sets, das sich bereits aus anderen Angeboten zusammensetzt. Dazu gehören etwa eine Spider-Mans Maske, der Avengers-Tower, Iron Man und weitere Sets.

Was meint ihr zum “LEGO Marvel X-Mansion Set”? Landet es in eurer Sammlung?

