Horizon: Remake von Zero Dawn und LEGO-Abenteuer jetzt vorbestellen

Heute startete Sony nicht nur die Vorbestellungen für die Chroma-Kollektion und den „Fortnite“-Controller. Auch die beiden kommenden „Horizon“-Spiele können Frühentschlossene jetzt vorbestellen.

Gemeint sind das Remake von „Horizon Zero Dawn“ aus dem Jahr 2017 und „LEGO Horizon Adventures“, das euch in eine bunte Welt bestehend aus Bauklötzen eintauchen lässt.

Entscheidet ihr euch für die Neuauflage, zahlt ihr 49,99 Euro. Damit erlebt ihr Aloys erstes Abenteuer in verbesserter Grafik und mit neuen Funktionen. Die Veröffentlichung findet am 31. Oktober für PS5 (Pro) und PC statt.

Unzählige Dialoge wurden neu aufgenommen, Zugänglichkeitsfunktionen eingeführt und PS5-Pro-Support in Aussicht gestellt. Besitzt ihr das Original, könnt ihr übrigens ein kostengünstiges Angebot in Höhe von 10 Euro in Anspruch nehmen. Alles Wichtige zum Remake erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Habt ihr hingegen Lust auf das LEGO-Abenteuer, dann müsst ihr 69,99 Euro ausgeben. Erlebt hier die Geschichte der Maschinenjägerin auf eine humorvolle Art und Weise. Bestellt ihr vor, erhaltet ihr das Game pünktlich am 14. November. An diesem Datum findet der offizielle Release statt.

Guerrilla Games und Studio Gobo haben die teilweise düstere Geschichte für ein junges Publikum angepasst. Neben der PS5 erscheint „LEGO Horizon Adventures“ auch für den PC und die Nintendo Switch.

Für die Zukunft sind bereits weitere „Horizon“-Ableger geplant. So erreichte uns erst kürzlich die Meldung, dass viele Entwickler an „Horizon Online“ arbeiten. Zudem ist ein dritter Hauptableger mit Aloy geplant.

