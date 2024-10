Unknown 9 Awakening: Story, Kampfsystem & mehr – Alles, was ihr zum Action-Adventure wissen müsst

Mit „Unknown 9: Awakening“ arbeitet Bandai Namco Entertainment aktuell an einem Action-Adventure, das uns mit seiner Mystery-Story und seinem strategischen Gameplay in seinen Bann ziehen will. Wir verraten euch, was es mit der dazugehörigen Marke auf sich hat, worum es in der Geschichte des Spiels geht und wodurch sich das Kampfsystem auszeichnet. Nachfolgend fassen wir in unserer kleinen Übersicht wichtige Details rund um den Titel für euch zusammen.

Einige allgemeine Informationen zu Unknown 9: Awakening

Zunächst beginnen wir mit einer kurzen und knackigen Übersicht der grundlegenden Infos rund um das Spiel. Hierzu zählen etwa das verantwortliche Entwicklerstudio, die unterstützten Plattformen und der Veröffentlichungstermin.

Entwicklerstudio: Reflector Entertainment

Reflector Entertainment Publisher: Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Veröffentlichungstermin: 18. Oktober 2024

„Unknown 9: Awakening“ ist das erste Videospiel von Reflector Entertainment.

Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Editionen: Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition

Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition Vorbestellerbonus: Quaestor Cosmetic DLC

Quaestor Cosmetic DLC Preis: 49,99 Euro (UVP der Standard Edition)

Was ist Unknown 9?

Was der eine oder andere womöglich noch nicht weiß: „Awakening“ ist, obwohl der Titelzusatz dies zumindest suggerieren mag, nicht der Startschuss einer neuen Marke. Tatsächlich ist es der jüngste Beitrag eines Multimedia-Franchise, das bereits seit einigen Jahren läuft. Bisher umfasst die Reihe primär Comics, Romane sowie einen Podcast. Mit dem kommenden Action-Adventure erhält die Marke ihren ersten Videospiel-Ableger.

Ein verbindendes Element zwischen all diesen unterschiedlichen Geschichten sind Charaktere, sogenannte Quaestoren, die sich auf der Suche nach verlorenen Wahrheiten über die Welt befinden. Jede der bisher veröffentlichten Storys kann dabei für sich allein betrachtet werden. Doch wenn ihr mehrere Ableger des Franchise anhört/lest/spielt, könnt ihr kleine Verbindungen zwischen all diesen Geschichten erkennen, die ein deutlich größeres Bild ergeben.

„Unknown 9“ ist ein Multimedia-Franchise, das bereits mehrere Ableger umfasst.

Obwohl ihr mit jedem Teil der Marke in diese Geschichte einsteigen könnt, ist „Unknown 9: Awakening“ chronologisch die erste Story innerhalb dieser Timeline. Damit bildet das Spiel einen idealen Startpunkt und anschließend liegt es natürlich an euch, ob und wie sehr ihr euch anschließend noch in dieses Universum vertiefen möchtet.

Wer sind die Unknown 9?

Darüber hinaus gibt es innerhalb des Franchise auch eine Gruppe, die als Unknown 9 bezeichnet wird. Da wir euch an dieser Stelle nicht zu viel verraten möchten, halten wir uns kurz: Hierbei handelt es sich um neun unsterblichen Wesen. Bereits von Beginn an sollen sie über die Menschheit wachen, doch warum sie das tun ist unbekannt. Einige glauben, dass diese neun für große Durchbrüche in der Geschichte verantwortlich sind.

Worum geht es in Unknown 9: Awakening?

Im Mittelpunkt der Geschichte von „Unknown 9: Awakening“ steht eine junge Frau namens Haroona. Sie ist eine sogenannte Quaestorin, die mit einer besondere Gabe geboren wurde: Sie kann den Bruch betreten, eine geheimnisvolle Paralleldimension. Um die Mysterien dieses Ortes zu ergründen und das dort versteckte Wissen zu finden, muss sie ihre übernatürlichen Kräfte meistern. Allerdings gerät sie schon bald ins Visier einer gefährlichen Organisation.

„Unknown 9: Awakening“-Heldin Haroona verfügt über besondere Kräfte.

Die Story des Action-Adventures entführt euch dabei zunächst in eine alternative Version Indiens im frühen 20. Jahrhundert. Doch ihre beschwerliche Suche soll Haroona an Orte überall auf der Welt führen. Unter anderem verschlägt es sich auch nach Mauretanien und Portugal.

Wer verkörpert Haroona in Unknown 9: Awakening?

Das Gesicht von Haroona könnt euch unter Umständen bekannt vorkommen, denn verkörpert wird unsere „Unknown 9: Awakening“-Heldin von der britischen Schauspielerin Anya Chalotra. Nach kleinen Nebenrollen in britischen TV-Serien wurde sie als Yennefer von Vengerberg in der Romanverfilmung „The Witcher“ einem größeren Publikum bekannt. Aktuell laufen die Arbeiten an der kommenden 4. Staffel der Netflix-Serie.

Laut einem Behind-the-Scenes-Artikel zum kommenden Videospiel habe Chalotra bereits früh ein „tiefes Interesse“ für die Geschichte und Haroona selbst gezeigt. Deshalb sei sie schnell ins Blickfeld der Verantwortlichen gerückt. Insbesondere die Charaktereigenschaften der Hauptfigur hätten es ihr angetan, immerhin sei Haroona „eine clevere, widerstandsfähige, straßenschlaue Frau, und obendrein hat sie erstaunliche übernatürliche Fähigkeiten.“

Über welche Fähigkeiten verfügt Haroona in Unknown 9: Awakening?

Neben der zuvor erwähnten Gabe Haroonas besitzt die „Unknown 9: Awakening“-Protagonistin ebenfalls über besondere Kräfte, die ihr im Kampf gute Dienste leisten. Da Haroona im Nahkampf nicht unbedingt allzu viele Treffer einstecken kann, solltet ihr idealerweise vor allem unauffällig vorgehen. Glücklicherweise kann sie schön leichtfüßig durch die Areale schleichen und ihre Feinde dank Stealth-Takedowns heimlich, still und leise ausschalten.

Um sich unnötigen Ärger zu ersparen, kann sich unsere Heldin kurzzeitig unsichtbar machen und Gegner dank einer weiteren Fähigkeit sogar durch Wände hindurch erspähen. Des Weiteren ist es möglich, mit einem weiteren Skill die Aufmerksamkeit des Gegners auf einen bestimmten Punkt zu lenken und diese so an einen unbeobachteten Ort oder in eine Falle zu locken. Ziemlich nützlich und taktisch ergeben sich euch so einige Möglichkeiten.

Sollte es doch einmal zur direkten Konfrontation mit verschiedenen Gegnertypen kommen, kann sich Haroona auch im Nahkampf verteidigen. Darüber hinaus hat sie nützliche Fähigkeiten, die ihr hierbei helfen. Sie kann Feinde zu sich heranziehen oder wegstoßen, um so ihre Deckung zu brechen und anschließend auf sie einzuprügeln.

Die vermutlich nützlichste Fähigkeit der „Unknown 9: Awakening“-Hauptfigur ist jedoch jene, die es ihr erlaubt, kurzzeitig den Körper eines Gegners zu übernehmen und diesen zu kontrollieren. In diesen wenigen Sekunden kann sie zum Beispiel den Feind seine Kameraden angreifen oder diesen auf einen explosiven Gegenstand schlagen und ihn sich so selbst ausschalten lassen. Da diese Fähigkeit im Laufe des Spiels stärker wird, lädt sie zum Herumexperimentieren ein.

Wie wird Haroona in Unknown 9: Awakening stärker?

Um Haroonas übernatürliche Kräfte zu verstärken, benötigt ihr sogenannte Anomalien, die ihr in den verschiedenen Arealen entdecken könnt. Dort könnt ihr die Fähigkeiten der Spielfigur an eure eigenen Vorlieben und euren persönlichen Spielstil anpassen.

Wie wird Unknown 9: Awakening von der Presse aufgenommen?

Am 17. Oktober 2024 ist das Review-Embargo gefallen und verschiedene internationale Fachmagazine durften ihre Testartikel zu „Unknown 9: Awakening“ veröffentlichen. Die ersten Wertungen zeichnen ein eher gemischtes Bild, wobei sich die meisten bei 70% bewegen. Vereinzelte Reviews haben auch etwas höhere beziehungsweise etwas niedrigere Punktzahlen vergeben. Der Metacritic-Score des Action-Adventures liegt aktuell bei 64/100.

Ihr möchtet mehr dazu erfahren, wie sich „Unknown 9: Awakening“ spielt? Dann könnt ihr euch HIER unsere ausführliche Preview durchlesen.

Möchtet ihr mit Haroona den Geheimnissen der Welt in „Unknown 9: Awakening“ auf den Grund gehen?

