Wuchang Fallen Feathers: Der nächste China-Hit? Malerische Landschaften & Kämpfe im Trailer

Zu den größten Überraschungshits der näheren Vergangenheit entwickelte sich das vom chinesischen Studio Game Science entwickelte „Black Myth: Wukong“. In nur einem Monat verkaufte sich das Action-Rollenspiel mehr als 20 Millionen Mal.

Mit dem 2021 angekündigten „Wuchang: Fallen Feathers“ erscheint im nächsten Jahr ein weiterer chinesischer Titel, der spielerisch in eine ähnliche Kerbe schlägt wie das Abenteuer des legendären Affenkönigs. Wie bereits im Vorfeld des Events bestätigt wurde, nutzte Leenzee den aktuellen „Xbox Partner Preview“-Showcase, um uns einen ausführlichen Blick auf das Action-Rollenspiel zu ermöglichen.

Im Rahmen eines Gameplay-Trailers präsentieren uns die Entwickler nicht nur die malerischen Landschaften. Zudem warten Eindrücke aus den Kämpfen gegen diverse Bosse. Bei der Gestaltung der Bosse griff Leenzee laut eigenen Angaben auf die chinesische Fantasy und die chinesische Literatur gleichermaßen zurück.

Eine mysteriöse Krankheit befällt die Welt

Die Geschichte von „Wuchang: Fallen Feathers“ entführt uns in ein dunkles und turbulentes Zeitalter in der späten Ming-Dynastie. Wir übernehmen die Kontrolle über die namensgebende Protagonistin, die die Entwickler als eine erfahrene Kriegerin beschreiben. Wuchang leidet unter einer Amnesie und muss sich mit den Unwägbarkeiten ihrer mysteriösen Vergangenheit auseinandersetzen.

Die unfreiwillige Heldin findet sich in einer Welt wieder, die von kriegerischen Fraktionen und einer mysteriösen Krankheit, die monströse Kreaturen hervorbringt, geplagt wird.

„Kämpfe gegen groteske Abscheulichkeiten und greife auf uralte Überlieferungen zurück, um die schleichende Dunkelheit zu bekämpfen, die die verbliebene Menschheit bedroht. Deine Suche nach der Wahrheit führt dich durch vergessene Tempel, überwucherte Ruinen und schattige Pfade, die voller Gefahren sind“, führen die Entwickler zum Gameplay aus.

Indem ihr die Erinnerungen von Wuchang zusammensetzt, führen eure Entscheidungen zu einem von mehreren unterschiedlichen Enden. Jedes Ende hängt von den Geheimnissen, die ihr entdeckt, und den Verbündeten, denen ihr vertraut, ab.

Entwickler versprechen ein knackiges Soulslike

Wie der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer bereits verdeutlicht, setzt Leenzee bei der spielerischen Umsetzung auf das Soulslike-Konzept. So kommt es in den Kämpfen nicht nur auf schnelle Reaktionen an. Gleichzeitig steht ihr vor der Aufgabe, die Bewegungsmuster und Taktiken der Bosse zu analysieren, um entsprechend reagieren zu können.

Zu den Kämpfen heißt es weiter: „Entwickle deinen Kampfstil, indem du das schwer fassbare Rote Quecksilber opferst. Entwickle neue Techniken, die du auf deiner actiongeladenen Reise erhalten hast.“

„Verbessere die Waffen in deinem Repertoire mit mächtigen Verzauberungen, die dir eine einzigartige Herangehensweise an Kampf und Strategie ermöglichen, die zu deinem persönlichen Stil passt“, so die Entwickler abschließend.

„Wuchang: Fallen Feathers“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu WUCHANG - Fallen Feathers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren