WUCHANG – Fallen Feathers: Chinesisches Action-RPG mit 18 Minuten Gameplay vorgestellt

Die Handlung wird in schaurigen Regionen von China ausgetragen.

Das chinesische Entwicklerstudio Lenzee Games kündigte heute ein Action-Rollenspiel namens „WUCHANG: Fallen Feathers“ an. Dazu wurden gleich einmal 18 Minuten Gameplay veröffentlicht, die euch einen ausführlichen Blick auf das Projekt gewähren.

Die Handlung ist in der Ming-Dynastie angesiedelt. Damit ist der Zeitraum zwischen den Jahren 1368 und 1644 gemeint. Im erstgenannten Jahr dieser Epoche wurde die Herrschaft der Mongolen beendet. Die Geschehnisse des Spiels sind allerdings in den letzten Jahren der Dynastie angesiedelt, wo bereits der Ming-Untergang seinen Lauf nahm. Ihr werdet faszinierende Landschaften des kaiserlichen Chinas erkunden und es mit mysteriösen Kräften aufnehmen, die eine finstere Realität in übernatürlichen Horor verwandeln.

Noch keine Plattformen bekannt

Für welche Plattformen „WUCHANG: Fallen Feathers“ entwickelt wird, wurde nicht bekanntgegeben. Vermutlich wird der Titel auch für Sonys PS5 erscheinen. Der Release ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Die gezeigten Spielszenen zeichnen sich durch eine äußerst düstere Atmosphäre aus. Bis auf ein paar optische Mängel ist die Grafik schön anzusehen. Das Gameplay wirkt allerdings noch etwas klobig und die Animationen sind unausgereift. In der Endversion des Spiels kann das aber schon wieder ganz anders aussehen.

Offenbar haben sich die Entwickler von Soulslike-Titeln inspirieren lassen. Der Kanonenschuss bei Minute 12:03, gefolgt von einer Schwertattacke, erinnert an das 2015 veröffentlichte „Bloodborne“.

Related Posts

Schaut euch das Ankündigungsvideo jetzt selbst an:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WUCHANG - Fallen Feathers