PS5 Pro: Bessere Skalierung als bei der PS4 Pro und PCs kosten das Vielfache, meint ein Entwickler

Der Game Director Renaud Charpentier von Tower Five hat sich in einem Interview zur PS5 Pro geäußert und dabei betont, dass die Skalierbarkeit besser als in der PS4/PS4-Pro-Generation sein dürfte. Auch zum PC-Vergleich äußerte er sich.

In einem kürzlich geführten Interview mit WCCFTECH teilte Renaud Charpentier, Game Director bei Tower Five, seine Einschätzungen zur kommenden PS5 Pro mit. Dabei sprach er die Skalierbarkeit an und wagte auch einen Vergleich mit PC-Systemen.

Framerate-gebundenen Simulationen stellten eine Hürde dar

Charpentier erklärte im Gespräch, dass die PS5-Pro-Hardware mehr Potenzial hat, Spiele zu optimieren, als es in der vorangegangenen Generation mit dem Pro-Modell möglich war. Das liege daran, dass moderne Spieleentwicklungen häufig variable Auflösungen verwenden, was zusätzliche Skalierungsmöglichkeiten bietet.

“Auf der PS4 gab es noch fantastische Spiele wie Bloodborne, bei denen das Spiel nicht über 30 FPS laufen konnte, weil die Simulation an das Rendering gekoppelt ist”, so Charpentier. “Wenn man also die Engine nicht modifizieren und mit 60 FPS rendern möchte, läuft das Spiel doppelt so schnell – das gesamte Spiel, sodass für den Spieler alles doppelt so schnell ist.”

Solche Framerate-gebundenen Simulationen seien in der PS4-Ära noch relativ üblich gewesen und machten es viel schwieriger, die Vorteile einer GPU-Hochskalierung auszunutzen. “Möglicherweise werden PS5-Spiele also die Kapazitäten der PS5 Pro besser ausnutzen. Die Tatsache, dass die meisten Spiele heutzutage eine Form variabler Auflösung verwenden, hilft auch dabei, die Qualität mit der GPU zu skalieren”, so die weitere Einschätzung des Entwicklers.

Vergleich mit PC-Leistung und Kosten

Beim Vergleich zwischen der PS5 Pro und PCs betonte Charpentier, dass „ein PC der Spitzenklasse zwischen drei- und fünfmal so viel kostet und auch viel mehr Strom verbraucht.“ Er fügte hinzu, dass voll ausgelastete PCs zwar leistungsstärker sind, jedoch nicht direkt mit der PS5 Pro verglichen werden können.

“Was aber interessant ist und viel über die abflachende Silizium-Entwicklungskurve aussagt, ist, dass euer Spiel auf eurem Monster-PC nicht drei- bis fünfmal besser aussieht oder sich besser spielt als auf einer PS5 Pro-Konsole. Die Rendite von High-End-Silizium nimmt stark ab, und das könnte sich auf die Lebensdauer von Konsolenhardware auswirken“, so die weitere Einschätzung.

„Empire of the Ants“ gehört übrigens zu den Spielen, die für die PS5 Pro optimiert werden. Mehrere Modi kommen allerdings nicht zum Einsatz. “Es gibt einen einzigen 60-FPS-Modus, also die doppelte Bildrate der PS5-Version”, heißt es dazu.

Doch wird PSSR unterstützt? Hier musste Tower Five passen: „Es kam sehr spät in unserem Entwicklungszyklus für dieses Spiel, also blieben wir beim Unreal-Äquivalent.”

Die PS5 Pro wird am 7. November 2024 veröffentlicht. Vorbestellungen sind weiterhin zum Preis von 799,99 Euro möglich. Das Spiel „Empire of the Ants“ erscheint am 4. November 2024 und ist zum Preis von 39,99 Euro erhältlich.

