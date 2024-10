Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-Pro-Gameplay zeigt die Action in 4K und 60FPS

Kurz vor dem Launch von Sonys neuer High-End-Konsole erreichte uns ein Video zu einem weiteren PlayStation-Hit, der auf der PS5 Pro in neuem Glanz erstrahlt. Die Rede ist vom Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart", bei dem wir uns unter anderem auf eine Darstellung in 4K und 60FPS freuen dürfen.

In den vergangenen Tagen erreichten uns Gameplay-Videos zu ausgewählten Titeln, bei denen die PS5 Pro ihre Muskeln spielen ließ und für diverse Verbesserungen sorgte.

Darunter zum Remaster von „The Last of Us: Part 2“ oder dem Rollenspiel „Demon’s Souls“. Ab sofort steht das nächste Gameplay-Video dieser Art bereit, das erneut von den Kollegen von Digital Foundry zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Mal rückt der ursprünglich im Jahr 2021 veröffentlichte Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in den Fokus.

Diesen optimierte Insomniac Games für die PS5 Pro. Was technisch wie grafisch geboten wird, verdeutlicht euch das folgende Video.

PSSR sorgt für eine bessere Bildqualität

Vor allem der Performance-Modus von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ profitiert von der zusätzlichen Leistung der PS5 Pro. Bereits auf der PS5 und der PS5 Slim stellte der Performance-Modus den Action-Plattformer in flüssigen 60 Bildern die Sekunde dar.

Auf der PS5 Pro kommt hier die PSSR genannte Upscaling-Technik zum Einsatz, die auf Sonys neuer Konsole für ein deutlich schärferes und detailreicheres Bild sorgt.

„Die auf der Pro verwendete PSSR-Technik löst genug Details auf, sodass die auf der Basis-PS5 verwendete Schärfung nicht erforderlich ist“, kommentierte Digital Foundry den Performance-Modus auf der PS5 Pro.

Zu den weiteren Verbesserungen im Performance-Modus auf der PS5 Pro gehören Raytracing-Reflexionen mit weniger Körnung und Aliasing, verbesserte Partikeleffekte und Vegetationsdetails sowie eine Felldarstellung mit weniger Dithering.

Intern rendert der Performance-Modus „Ratchet & Clank: Rift Apart“ auf der PS5 in 1548p. Die neue Upscaling-Technik PSSR skaliert das Bild anschließend hoch und gibt es in 4K aus.

Liste stellt die PS5 Pro-optimierten Spiele vor

Vor wenigen Tagen stellte Sony eine aktualisierte Liste zu den Spielen zur Verfügung, die die verantwortlichen Entwickler und Publisher für die PS5 Pro optimieren. Neben diversen Produktionen der PlayStation Studios befinden sich darunter zahlreiche Third-Party-Titel.

Die aktuelle Liste mit allen Titeln, die das PS5 Pro Enhanced-Logo tragen, findet ihr hier.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro. Wie bereits mehrfach berichtet, liefert Sony die Konsole ohne ein Laufwerk aus. Solltet ihr dieses für die PS5 Slim besitzen, könnt ihr das Laufwerk auch an der PS5 Pro verwenden. So gehört das Laufwerk zum bestehenden Zubehör, das zur PS5 Pro kompatibel ist.

Ansonsten kann das Laufwerk zum Preis von knapp 120 Euro separat erworben werden.

