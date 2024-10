90 Prozent Rabatt: Mystery-Adventure für PS5 und PS4 zum PSN-Bestpreis

Auch in dieser Woche lockt der PlayStation Store mit diversen spannenden Angeboten. Mystery-Fans haben aktuell die Möglichkeit, sich das von den Night School Studios entwickelte Adventure "Oxenfree 2: Lost Signals" für kleines Geld zu sichern.

In dieser Woche startete Sony im PlayStation Store einen weiteren umfangreichen Sale. Dieses Mal warten rund 1.500 Angebote auf Schnäppchenjäger, die mitunter um bis zu 95 Prozent im Preis reduziert wurden.

Im Rahmen des aktuellen Sales kommen auch die Mystery-Fans unter euch auf ihre Kosten. So befindet sich unter den Sonderangeboten das von den Night School Studios entwickelte Adventure „Oxenfree 2: Lost Signals“. Das Mystery-Abenteuer erschien im letzten Jahr unter anderem für die PS4 sowie die PS5.

Satte 90 Prozent günstiger

Aktuell haben interessierte Spieler die Möglichkeit, sich „Oxenfree 2: Lost Signals“ bis zum 7. November 2024 um 0:59 Uhr zum Preis von 2,39 Euro zu sichern. Im Vergleich mit dem normalen Preis von 23,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von satten 90 Prozent.

Thematisch wie spielerisch orientiert sich „Oxenfree 2: Lost Signals“ an seinem Vorgänger aus dem Jahr 2016. Wir schlüpfen ein weiteres Mal in die Rolle von Riley, die in ihre Heimatstadt Camena zurückkehrt.

Dort möchte die junge Forscherin mysteriösen Geschehnissen auf den Grund gehen, die die Bewohner von Camena verunsichern.

Wie sich schnell herausstellt, stecken hinter den Phänomen unbekannte Radio-Frequenzen, deren Signale Störungen an elektronischem Equipment in der ganzen Stadt auslösen. Im Zuge ihrer Nachforschungen verschlägt Riley auf die Insel Edward Island. Dort stößt sie laut den Entwicklern der Night School Studios auf ein „gruseliges, übernatürliches Geheimnis“.

Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen in der Geschichte die Mitglieder der sogenannten „Abstammung“. Eine mysteriöse und kultähnliche Gruppe, die versucht, ein geheimnisvolles Portal zu öffnen. Was hinter dem Ganzen steckt, ist zunächst unklar.

Weitere Deals, die euch interessieren könnten:

Beeinflusst den weiteren Verlauf der Geschichte

Zu den Besonderheiten von „Oxenfree 2: Lost Signals“ gehört die Freiheit, die es euch ermöglicht, mit euren Entscheidungen Einfluss auf den Verlauf der Handlung und der Geschehnisse zu nehmen.

„Spiel es als eigenständige Geschichte oder tauch tiefer ein, indem du das Original spielst – es liegt ganz bei dir“, so die weiter.

„Während du spielst, beeinflusst du den Verlauf der Geschichte mit deinen Entscheidungen und die Art, wie du mit den übernatürlichen Ereignissen umgehst, wird die Zukunft für immer verändern“, heißt es weiter.

Auf Metacritic bringt es „Oxenfree 2: Lost Signals“ auf eine Durchschnittswertung von 73 Punkten. Besser kam das Mystery-Adventure bei der PlayStation-Community an. Im PlayStation Store liegt die durchschnittliche Nutzerwertung nämlich bei 4.35 von fünf möglichen Sternen.

Weitere Meldungen zu Oxenfree 2 Lost Signals, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren