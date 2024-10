GTA San Andreas: 2 Geschichten eines Ex-Entwicklers zum 20. Jubiläum

Am 26. Oktober 2004 ist der Open-World-Hit „GTA San Andreas“ für PlayStation 2 in den Handel gekommen. Damit revolutionierte Rockstar Games das Open-World-Genre. Statt eine Stadt wie in den beiden Vorgängern durften die Spieler gleich drei Städte unsicher machen.

Eine weitere große Neuerung stellte die Charakterentwicklung dar. Ähnlich wie in einem Rollenspiel konnte der Spieler Werte wie Respekt, Fett oder Muskeln beeinflussen. Auch eure fahrerischen Skills ließen sich verbessern. Und generell war der Umfang für ein PS2-Spiel erstaunlich.

Zum 20-jährigen Jubiläum hat der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij zwei interessante Geschichten für euch.

Es war eine ganz andere Zeit

„Spiele-Releases waren damals anders“, schreibt er in einem seiner beiden Posts. Es dauerte sechs Wochen, bis die DVDs produziert, verpackt und ausgeliefert wurden. Patches über das Internet sowie einen digitalen Verkauf gab es noch nicht.

Im damaligen Internet waren lediglich ein paar Trailer verfügbar, weshalb die Leute zum Release relativ wenig über das Spiel wussten. Ganz anders ist es heutzutage, wo bereits vor der Veröffentlichung zahlreiche Infos über verschiedene Kanäle publiziert werden. Auch Leaks und Spoiler sind keine Seltenheit mehr.

Bei großen Titeln öffneten die Stores bereits um Mitternacht, damit Vorbestellungen abgeholt werden können. Später fand Vermeij heraus, dass die Publisher mussten dafür bezahlen. Er selbst ging am Veröffentlichungstag zum größten Store in der Nähe des Büros von Rockstar North, das in Edinburgh liegt. Obwohl es leicht regnete, sah der Entwickler eine riesige Schlange vor sich, die sich durch den ganzen Laden bis draußen auf die Straße zog.

„Es war überwältigend zu sehen, wie aufgeregt die Leute waren, die nach Hause gingen, um die ganze Nacht durchzuspielen“, beschreibt Obbe Vermeij.

Ursprünglich waren für GTA San Andreas 3 separate Maps geplant

Die zweite Geschichte bezieht sich auf die anfangs erwähnten Städte. Eigentlich war geplant, die drei Städte (Los Santos, San Fierro und Las Venturas) auf separate Maps zu packen. Mit dem Zug und dem Flugzeug sollte der Spieler von Stadt zu Stadt reisen können. Damit hätte sich das Team für die selbe Vorgehensweise wie bei „GTA 1“ und „GTA 2“ entschieden, die ebenfalls drei separate Städte beinhalten.

Vermeij liefert die Begründung für diese Methode: „Der Speicherplatz auf der PS2 war sehr knapp, und mit separaten Maps hätten die Modelle der Skylines der anderen Städte nicht im Speicher sein müssen.“

Es wäre dadurch einfacher gewesen, für jede Stadt unterschiedliche Fahrzeugmodelle, Wettertypen und Ähnliches anzubieten. Zudem wäre es einfacher gewesen, die Modelle auf der DVD nach Städten zu ordnen, was das Streaming erleichtert hätte.

Beim finalen Meeting entschieden sich die Entwickler jedoch trotzdem dafür, alle drei Maps auf einer einzigen Karte zu platzieren. Spezifische Inhalte für jede einzelne Stadt konnten trotzdem umgesetzt werden.

„Alles Gute zum Geburtstag, San Andreas. Du hast dich ganz gut entwickelt“, schreibt Vermeij zum Schluss.

Eine weitere interessante Geschichte lieferte der Ex-Rockstar-Entwickler Anfang des Jahres:

Der PS2-Release war nur der Anfang: Über die Jahre brachte Rockstar Games „GTA San Andreas“ für verschiedenste Plattformen heraus. Dazu zählen der PC, die Xbox-Konsolen, die PS3, die PS4 und mobile Geräte. Die jüngste Neuauflage ist Bestandteil der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“

