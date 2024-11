PS Plus Extra/Premium im November 2024: Ankündigung und Freischaltung neuer Spiele steht bevor

PS Plus Extra/Premium im November 2024:

Sony kündigt in Kürze die PS Plus Extra- und Premium-Titel für November 2024 an. Der Termin für die Enthüllung sowie das voraussichtliche Freischaltdatum der neuen Spiele können vorausgesagt werden.

Sony Interactive Entertainment erweitert PlayStation Plus im November 2024 um weitere Spiele. Bevor es jedoch zur Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium kommt, erfolgt in wenigen Tagen die offizielle Ankündigung.

Für erfahrene PS-Plus-Mitglieder stellen die Termine keine Überraschung dar. Für alle anderen haben wir sie nachfolgend noch einmal zusammengefasst.

Termine für PS Plus Extra und Premium im November 2024

Die monatliche Ankündigung der PS-Plus-Spiele folgt in der Regel dem etablierten Zeitplan von Sony. So erfolgt die Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Titel üblicherweise eine Woche nach der Freischaltung der Essential-Games an einem Mittwoch.

Für den November bedeutet das: Die neuen Spiele werden am 13. November 2024 gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Die Essential-Neuzugänge waren vor zwei Wochen hingegen um 16:30 Uhr an der Reihe, was aber mit der Zeitumstellung zusammenhängen dürfte, die nicht in allen Ländern gleichzeitig erfolgt.

Nach der Ankündigung können Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen von PS Plus die neuen Titel voraussichtlich ab dem 19. November 2024 herunterladen. Die Freischaltung erfolgt in der Regel vor 11 Uhr. Wir werden gesondert darüber berichten. Die Termine in der Übersicht:

Ankündigung von PS Plus Extra & Premium:

Voraussichtlich am Mittwoch, 13. November 2024 um 17:30 Uhr

Freischaltung von PS Plus Extra & Premium:

Voraussichtlich am Dienstag, 19. November 2024 vor 11 Uhr

Welche Spiele fliegen im November aus dem Abo von PS Plus Extra und Premium?

Während PS Plus Essential bereits Anfang des Monats am 5. November aktualisiert wurde, bleibt die Frage offen, welche neuen Titel speziell für die Extra- und Premium-Stufen hinzukommen. Abonnenten dieser Stufen dürfen sich meist auf eine breite Auswahl an Spielen freuen, die vom Indie-Bereich bis hin zu AAA-Titeln reicht. Zuletzt waren wiederholt auch VR-Games dabei.

Bekannt ist hingegen, welche Spiele im November aus dem Abo fliegen. Außerdem wurde kürzlich über eine außergewöhnliche Aboverlängerung berichtet:

Das PlayStation Plus-Abonnement gliedert sich in drei Stufen – Essential, Extra und Premium. Während die Essential-Stufe monatlich wechselnde Gratis-Spiele und exklusive Rabatte bietet, ermöglichen die Extra- und Premium-Stufen Zugang zu einer erweiterten Auswahl an Titeln sowie weiteren Funktionen und Vorteilen. Weitere Einzelheiten zu den Stufen und Preisen halten wir in unserer Themen-Übersicht bereit.

