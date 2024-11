Star Wars Jedi Survivor: Passend zum Launch der PS5 Pro – Disk-Version zum Schnäppchenpreis

„Star Wars Jedi: Survivor“ konnte im vergangenen Jahr große Erfolge feiern und gehört auch 2024 nicht zum alten Eisen. Vielmehr wurde das Abenteuer rund um Cal Kestis dank der Leistungsfähigkeit der PS5 Pro noch einmal beflügelt.

Mit einem Metascore von 85 und meist positiven Nutzerbewertungen hat das Spiel bei der Fachpresse und in der Gaming-Community eine starke Resonanz erzeugt. Nun bietet Amazon das Spiel in der physischen PS5-Version zu einem reduzierten Preis von 19,99 Euro an. Es ist ein deutlicher Preisnachlass von 43 Prozent gegenüber dem ohnehin schon reduzierten Betrag von 34,99 Euro. Im PS-Store werden für die digitale Fassung sogar rund 80 Euro fällig.

Optimierungen für die PS5 Pro

Mit der Einführung der PS5 Pro (erste Tests) erhielt „Star Wars Jedi: Survivor“ ein technisches Upgrade. Im Qualitätsmodus läuft das Spiel nun mit einer Auflösung von 2.160p und nutzt Raytracing-Elemente, die für realistische Licht- und Schatteneffekte sorgen sollen.

Der Leistungsmodus ermöglicht ein Gameplay mit 1.800p und bis zu 60 Bildern pro Sekunde, ebenfalls inklusive Raytracing-Reflexionen.

In „Star Wars Jedi: Survivor“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des Jedi Cal Kestis, der sich fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ erneut gegen die Bedrohungen des Imperiums behaupten muss.

Die Geschichte spielt am Rande der Galaxis, wo Cal, unterstützt von neuen Machtfähigkeiten und verschiedenen Lichtschwert-Kampfstilen, gegen bekannte und unbekannte Gefahren antritt.

Die Reise von Cal Kestis führt die Spieler zu verschiedenen Planeten, die optisch abwechslungsreiche und detaillierte Umgebungen bieten. Ein erweitertes Fähigkeitensystem und mehrere Lichtschwertkampfstile geben den Spielern zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Kampftechniken.

Mittlerweile liegen auch Last-Gen-Versionen von „Star Wars Jedi: Survivor“ vor. Auf der PS4 schwächelt das Spiel jedoch.

