Marvel’s Spider-Man 2: Wie profitiert das Spiel von der PS5 Pro? Tech-Analyse zur Grafik und Performance

Insomniac Games hat für “Marvel’s Spider-Man 2” ein Update veröffentlicht, das den Titel auf die PS5 Pro abstimmt. Die Aktualisierung stand schon vor dem Launch der neuen Konsole zur Verfügung. Mittlerweile hat sich Digital Foundry dem Spiel angenommen und die Vorteile auf der PS5 Pro analysiert.

Verbesserte Pro-Modi und PSSR-Upscaling

Mit dem PS5-Pro-Update setzt der Entwickler von “Marvel’s Spider-Man 2” unter anderem auf das PSSR-Upscaling, das die Bildqualität deutlich verbessert. Diese Technologie ersetzt das bisherige temporale Upscaling des Studios und sorgt sowohl im Performance-Pro- als auch im Fidelity-Pro-Modus für eine erhöhte Schärfe.

Im Performance-Pro-Modus erreicht das Spiel eine interne Auflösung von etwa 1440p, während der Fidelity-Pro-Modus fast native 4K-Qualität liefert. Die interne Auflösung lässt sich allerdings nur bedingt mit dem Basismodell vergleichen: PSSR sorgt auf der PS5 Pro letztlich für klarere und stabilere Bilder. Grafische Elemente wie Sichtweite, Reflexionen und Beleuchtungsdetails wurden deutlich verbessert.

“Ampeln werden aus der Ferne detaillierter, ebenso wie Bäume und Gebäude, und man kann sogar Gebäudereflexionen von der anderen Seite der Karte aus sehen“, berichtet Digital Foundry.

Eine Übersicht über die Modi liefert der folgende Artikel:

Mit einem 120-Hz-Display können Spieler auf der PS5 Pro neben den klassischen 30-FPS- und 60-FPS-Modi auch einen 40-FPS-Modus nutzen. Zusätzlich ist es möglich, die Bildrate ohne Limitierung zu betreiben, was vor allem für VRR-Displays (Variable Refresh Rate) von Vorteil ist.

Insomniac hat zudem die Raytracing-Optionen von “Marvel’s Spider-Man 2” für die PS5 Pro erweitert. Neben den verbesserten RT-Reflexionen und der erhöhten Sichtweite bietet das Spiel neue “RT Key Light Shadows”, die entfernte Schatten realistischer darstellen.

Zusätzlich verbessert Ray-Traced Ambient Occlusion (RTAO) die räumliche Wirkung, indem sie die Schattierung zwischen Objekten detaillierter darstellt. Diese Anpassungen tragen vor allem im Fidelity-Modus zur Immersion bei.

Digital Foundry hat sich „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der PS5 Pro genauer angeschaut.

Doch welcher Pro-Modus ist der empfehlenswerte? Die Wahl hängt laut Digital Foundry von den persönlichen Vorlieben für Bildqualität und Bildrate ab. Im Fidelity-Modus sind 30 FPS auf 60-Hz-Displays und 40 FPS oder unbegrenzte FPS auf 120-Hz-VRR-Displays möglich, wobei letzterer oft in den 50er FPS-Bereich fällt.

„All dies wird mit hervorragender Bildqualität und allen aktivierten RT-Funktionen erreicht. Das Deaktivieren dieser Funktionen hat nur minimale Auswirkungen auf die Leistung, was darauf hindeutet, dass das Spiel in diesem Modus an anderer Stelle einen Engpass hat“, betont Digital Foundry zur teils abfallenden Framerate.

Der Performance Pro-Modus bietet hingegen stabile 60 FPS mit aktiviertem Standard-RT, kann jedoch auf VRR-Displays zwischen 60 und 70 FPS erreichen. Für 120-Hz-VRR-Displays wird letztlich der Fidelity Pro-Modus empfohlen, für 60-Hz-Displays der Performance-Modus. Die komplette Analyse von Digital Foundry liefert weitere technische Details.

Neben “Marvel’s Spider-Man 2” hat Insomniac auch ältere Titel wie “Ratchet and Clank: Rift Apart” für die PS5 Pro optimiert. Diese Updates umfassen ähnliche Grafikmodi wie im neuesten Spider-Man-Titel, wobei die Performance bei älteren Spielen sogar über der von “Spider-Man 2” liegen kann.

Mehr zur PS5 Pro:

Die PS5 Pro verweilt seit dem 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro auf dem Markt. Die Konsole ist weiterhin regulär im Handel verfügbar, sehr zum Leid der Scalper.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren