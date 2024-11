PS5 & PS4: Überraschender Spitzenplatz? Diese Spiele sind bei Vorbestellern beliebt

Viele Spiele erscheinen in diesem Jahr nicht mehr, was zugleich bedeutet, dass sich die Charts der Vorbestellungen auf Veröffentlichungen des kommenden Jahres, aber auch auf die vielleicht weniger auffälligen Games des noch restlichen Jahres fokussieren.

Ein Blick auf die Rangliste zeigt etwa, dass das im Februar 2025 erscheinende „Monster Hunter Wilds“ mit verschiedenen Editionen erfolgreich vertreten ist. Während die Standardversion mit 79,99 Euro auf einem der vorderen Plätze rangiert, konnte sich die Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro ebenfalls prominent positionieren.

Den Spitzenplatz holte sich allerdings ein anderer Titel, der schon morgen veröffentlicht wird und daher nur einen kurzen Auftritt auf dem Treppchen hat.

Towers of Aghasba schnappt sich den Spitzenplatz

Das Entwicklerstudio Dreamlit Games veröffentlicht am morgigen Dienstag „Towers of Aghasba“. Hierbei handelt es sich um ein Open-World-Abenteuer mit Fantasy-Setting, das zunächst als Early-Access-Version an den Start geht. Das Interesse ist groß, sodass es gar für den ersten Platz der Vorbesteller-Charts im PSN reichte. Spieler können am Dienstag um 18 Uhr loslegen, nachdem sie im PlayStation-Store 35,99 Euro bezahlt haben.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der Kultreihe „Legacy of Kain“ mit den Remastered-Versionen von „Soul Reaver 1 & 2“, die ab 10. Dezember 2024 sowohl für PS4 als auch PS5 erhältlich sind. Mit einem attraktiven Preis von 26,99 Euro landet das Spiel in den Top 10 der Vorbesteller-Charts.

Auch „Sid Meier’s Civilization 7“ überzeugt die Spieler. Die Gründer-Edition für 129,99 Euro und die Deluxe Edition für 99,99 Euro locken mit exklusiven Boni und frühen Zugriffsmöglichkeiten. Käufer legen bereits am 6. Februar 2024 los.

Die „Fairy Tail 2 Ultimate Edition“ für 129,99 Euro sichert sich einen Platz in der Liste, ebenso wie das Vorbestellerpaket von „Infinity Nikki“, das mit einem günstigen Einstiegspreis von 9,99 Euro punktet. Der Titel ansich ist als Free-to-Play-Spiel konzipiert.

Nicht weniger beliebt ist „Warhammer 40,000: Darktide“. Hier können sich Spieler zwischen der Imperial Edition für 50,99 Euro und der günstigeren Standardversion für 35,99 Euro entscheiden. Die kostspieligere Fassung schaffte es in dieser Woche gar auf Platz 2.

Mit „Sniper Elite Resistance“ und „Kingdom Come Deliverance 2“ finden sich weitere bekannte Namen in den Vorbestell-Charts. Während die Gold-Edition von „Kingdom Come Deliverance 2“ mit 89,99 Euro zu den hochpreisigeren Angeboten gehört, überzeugt „Sniper Elite Resistance“ in der Deluxe Edition ebenso wie in der Standardversion. Auch diese Spiele erscheinen erst Anfang 2025.

Die meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Towers of Aghasba (€35,99) Warhammer 40,000: Darktide – Imperial Edition (€50,99) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (€119,99) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (€26,99) Monster Hunter Wilds (€79,99) Infinity Nikki Vorbestellerpaket (€9,99) Warhammer 40,000: Darktide (€35,99) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (€89,99) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (€89,99) Tomb Raider 4-6 Remastered (€26,99) Fairy Tail 2 Ultimate Edition (€129,99) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (€129,99) Sniper Elite Resistance (€59,99) Atomfall Deluxe Edition (€79,99) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (€99,99) Sid Meier’s Civilization VII Deluxe Edition (€99,99) Skydance’s Behemoth (€39,99) UFL F2P Starter Pack (€14,99) Sid Meier’s Civilization 7 (€69,99) MXGP 24 The Official Game (€59,99)

Wie üblich gilt: Entscheidender für den Erfolg sind die tatsächlichen Verkäufe, die zum und nach dem Launch verzeichnet werden. Welche Spiele im vergangenen Oktober große PSN-Erfolge erzielen konnten, verrät die hier verlinkte Meldung.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren