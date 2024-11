Dragon Ball Xenoverse 2: Son-Goku und Jiren lassen es im neuen DLC richtig krachen!

"Dragon Ball Xenoverse 2" ist unter anderem für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Selbst mehr als acht Jahre nach dem ursprünglichen Release unterstützt Bandai Namco Entertainment sein beliebtes Action-RPG „Dragon Ball Xenoverse 2“ fleißig weiter mit neuen Inhalten. Nachdem im Mai mit der „Future Saga“ ein brandneues Kapitel gestartet wurde, stimmt uns ein neuer Trailer nun auf die Fortsetzung ein. Bis Kapitel 2 erscheint, dauert es auch nicht mehr allzu lange. Der Release ist für den 21. November 2024 angesetzt.

Das etwas mehr als drei Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Darin prallen unter anderem unser Protagonist Son-Goku und sein aus „Dragon Ball Super“ bekannter Rivale Jiren erneut auf einander. Nach ihrem bildgewaltigen Kampf während des Turniers der Kraft scheint nun das Rückkampf bevorzustehen. Allerdings hat Jiren diesmal ein mächtiges böses Power-Up erhalten.

Massig neue Inhalte stehen in den Startlöchern

Passend zu den neuen Story-Inhalten beinhaltet der kommende „Future Saga Chapter 2“-DLC für „Dragon Ball Xenoverse 2“ noch massig weitere frische Inhalte. Hierzu zählen unter anderem drei neue Spielfiguren: Son-Goku (Mini) aus der kürzlich gestarteten neuen Anime-Serie „Dragon Ball Daima“, Belmod, der Gott der Zerstörung des 11. Universums sowie Jiren (Full Power) in seiner neuen Ultra Supervillain-Transformation, die wir im Trailer in Aktion sehen.

Darüber hinaus warten eine neue Extra Mission, vier neue Parallel Quests, sieben neue Fähigkeiten, zwei neue Outfits und Accessoires, drei neue Superseelen sowie 14 frische Ladebildschirmillustrationen.

Zentraler Bösewicht der neuen „Future Saga“ steht erneut Dämon Fu, der bereits in den vorherigen DLCs des Action-RPGs den einen oder anderen Auftritt hatte. Er ist der Sohn der beiden „Xenoverse 1“-Schurken Mira und Towa. Mit seinen Experimenten greift Fu immer wieder in den Verlauf der uns bekannten „Dragon Ball“-Geschichte ein und wirbelt diese so durcheinander. Ob er diesmal an seine Grenzen stoßen könnte?

„Dragon Ball Xenoverse 2“ ist für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich. Der „Future Saga Chapter 2“-DLC erscheint am 21. November 2024.

Freut ihr euch schon auf den „Future Saga Chapter 2“-DLC für „Dragon Ball Xenoverse 2“?

