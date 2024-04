Dragon Ball Super: Endlich könnt ihr die komplette Anime-Serie legal in Deutschland streamen!

Lange mussten sich Fans gedulden, nun ist es endlich geschehen: Alle 131 Episoden der Anime-Serie "Dragon Ball Super" können ab sofort legal in Deutschland gestreamt werden. Verfügbar sind sämtliche Folgen beim Streaming-Service ADN.

Wenn es um Streaming geht, haben es „Dragon Ball“-Fans in Deutschland ziemlich schwer, denn abgesehen von den letzten Anime-Kinofilmen steht keine der fünf Anime-Serien bei einem VOD-Anbieter auf Abruf bereit. Zumindest bis jetzt, denn der französische Streaming-Service ADN (Anime Digital Network) hat in seinem jüngsten Update bestätigt, dass ab sofort alle 131 Episoden des Anime-Hits „Dragon Ball Super“ legal in Deutschland gestreamt werden können!

Seit dem 4. April 2024 könnt ihr euch im ADN-Katalog „Dragon Ball Super“ komplett anschauen. Sämtliche Folgen stehen im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln zur Verfügung. Auf die deutsche Synchronisation der Anime-Serie müsst ihr dementsprechend verzichten. Damit ihr euch die Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden vom ersten Kampf gegen Beerus bis zum Turnier der Kraft ansehen könnt, benötigt ihr ein ADN-Abonnement.

In Dragon Ball Super werden unsere Helden zu Göttern

Die Geschichte von „Dragon Ball Super“ beginnt vier Jahre nach dem Sieg über den Dämon Boo. Auf der Erde herrscht inzwischen wieder Frieden, doch an einem weit entfernten Ort erwacht Beerus, der Gott der Zerstörung, aus seinem langen Schlaf. Aufgrund einer Vision sucht er nach einem Super-Saiyajin Gott und trifft dabei natürlich auf Son-Goku, Vegeta und ihre Freunde. Son-Goku kann tatsächlich zu einem Gott werden, doch Beerus ist er nicht gewachsen.

Es ist der Startschuss für viele neue Abenteuer, in deren Verlauf sich unsere Helden mit allerlei neuen und alten Feinden messen müssen. Bösewicht Freezer kehrt beispielsweise stärker als je zuvor zurück, Future Trunks bittet sie um Hilfe gegen den mächtigen Goku Black und letztendlich steht alles im Turnier der Kraft auf dem Spiel. Da ein Saiyajin bekanntlich keine Limits hat, werden Son-Goku und Vegeta mächtiger als jemals zuvor.

Im März 2024 sollte Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama für sein Lebenswerk geehrt werden; hier könnt ihr seine letzte Nachricht lesen:

Nach Akira Toriyama: Wie geht es mit Dragon Ball weiter?

„Dragon Ball Super“ entstand im Studio Toei Animation („Sailor Moon“) unter der Regie von Kimitoshi Chioka („Digimon Ghost Game“), Tatsuya Nagamine („One Piece Film: Z“) und Ryouta Nakamura (Episode Director bei „Digimon Fusion“). Hierzulande veröffentlichte KAZÉ Anime (heute Crunchyroll) die Anime-Serie auf Blu-ray und DVD.

Nach 131 Episoden gipfelte „Dragon Ball Super“ im März 2018 schließlich in seinem großen Finale. Nun, zumindest als Anime-Serie, denn anschließend wurde die Geschichte mit „Dragon Ball Super: Broly“ und zuletzt „Dragon Ball Super: Super Hero“ mit Anime-Kinofilmen fortgesetzt. Darüber hinaus erlebten Son-Goku und seine Freunde auch im „Dragon Ball Super“-Manga weitere aufregende Abenteuer und spannende Kämpfe.

Zuletzt adaptierte der „Dragon Ball Super“-Manga die Ereignisse des „Super Hero“-Kinofilms. Aktuell pausiert die Reihe für unbestimmte Zeit, wie Zeichner Toyotaro bestätigte. Als Grund hierfür gab er die Trauer um „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama an, der am 1. März 2024 im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Die zwei letzten Panels des am 20. März 2024 erschienenen 103. Manga-Kapitels sind laut Toyotaro die letzten Korrekturen, die Toriyama selbst vornahm.

Wie es mit „Dragon Ball Super“ ohne Akira Toriyama weitergeht, ist gegenwärtig noch unklar. Der Vater der Reihe arbeitete eng mit Toyotaro zusammen, entwickelte die wichtigsten Eckpunkte der Story, zeichnete neue Charakterdesigns und korrigierte die Arbeiten seines Schützlings.

Denkbar wäre, dass noch ein finaler Manga-Arc folgen könnte, in dem sich Son-Goku und Vegeta noch einmal Freezer stellen müssen, ehe die Story ins Ende des Original-Manga übergeht. Toyotaro erklärte in einem Interview einmal, dass „Dragon Ball Super“ an einem Punkt der Timeline das Ende des ursprünglichen „Dragon Ball“-Manga erreichen werde.

Sicher ist dafür, dass sich Fans der Franchise im Oktober 2024 auf die Anime-Serie „Dragon Ball Daima“ freuen dürfen. Diese war ursprünglich als einfaches Spin-off geplant, doch im Laufe der Produktion übernahm Akira Toriyama immer mehr Aufgaben. Es soll die Anime-Serie sein, auf die Toriyama den bisher größten kreativen Einfluss ausüben konnte. Wann genau „Daima“ starten wird und wie es um einen Release im Westen steht, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

„Dragon Ball Super“ ist ab sofort bei ADN im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im Stream verfügbar.

Freut ihr euch, dass der Anime-Hit „Dragon Ball Super“ endlich legal im Stream verfügbar ist?

