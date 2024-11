Kingdom Come Deliverance 2: Live-Gameplay und mehr – Stream ab 18 Uhr

Noch immer warten zahlreiche Fans auf der ganzen Welt auf den Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“. Ursprünglich sollte das Rollenspiel noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen. Doch nach einer Verschiebung vor einigen Wochen muss sich die Community wohl oder übel bis Anfang 2025 gedulden.

Glücklicherweise denkt Entwickler Warhorse Studios daran, die Wartezeit mit einer ordentlichen Ladung taufrischer Gameplay-Szenen zu überbrücken. Demnach solltet ihr euch für den heutigen Abend lieber nichts mehr vornehmen.

Neues Gameplay von Kingdom Come Deliverance 2

Um die wartenden Fans möglichst lange bei Laune zu halten, veranstalten die Entwickler am 19. November 2024 einen weiteren Livestream – also am heutigen Dienstagabend. Der Startschuss für das digitale Event fällt um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Ein Überraschungsgast aus dem Team von Warhorse Studios ist angekündigt, der die Zuschauer begrüßen und vor allem mit neuem Material von „Kingdom Come: Deliverance 2“ versorgen wird.

Für den Livestream versprechen die Entwickler unter anderem eine Präsentation von komplett neuen Gameplay-Szenen aus dem epischen Rollenspiel. Welche Szenen die Fans dabei zu Gesicht bekommen werden, ist bisher nicht bekannt. Doch die Live-Eindrücke dürften sicherlich interessant sein. Außerdem wird es einen Blick hinter die Kulissen geben. Es ist daher denkbar, dass einige Mitarbeiter von Warhorse Studios sich bei ihrem täglichen Schaffen an „Kingdom Come: Deliverance 2“ etwas über die Schulter schauen lassen.

Des Weiteren steht ein ausführlicher Chat zwischen Entwicklern und Fans auf dem Programm. Letztere sollten sich daher schon mal einige Fragen notieren, die ihnen ohnehin schon die ganze Zeit auf der Zunge gebrannt haben. Ob es der letzte Livestream dieser Art für das Jahr 2024 sein wird, hat das Team leider nicht verraten.

Anschauen könnt ihr euch den Livestream ab 18 Uhr direkt auf dem Twitch-Account der Warhorse Studios.

Tomorrow's the day, Lords and Ladies!

Wann erscheint Kingdom Come Deliverance 2?

In diesem Jahr wird „Kingdom Come: Deliverance 2“ bedauerlicherweise nicht mehr auf den Markt kommen. Entwickler Warhorse Studios benötigt schlicht und ergreifend etwas mehr Zeit, um das Rollenspiel in der gewünschten Form und Qualität veröffentlichen zu können.

Glücklicherweise hält sich die Verschiebung in Grenzen: Aktuellen Planungen zufolge ist der Release für den 11. Februar 2025 auf dem PC und Konsolen vorgesehen. In etwas weniger als drei Monaten können die Fans demnach wieder in ein episches Abenteuer ziehen.

Dabei wird es spannend sein, zu beobachten, ob das zweite Spiel an die großen Erfolge des Vorgängers wird anknüpfen können. Erst vor kurzem hatte „Kingdom Come: Delivereance“ den beachtlichen Meilenstein von mehr als acht Millionen verkauften Exemplaren erreicht.

