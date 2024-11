Kingdom Come Deliverance 2: Livestream am Abend & neue Verkaufszahl zum ersten Teil

Kingdom Come Deliverance 2:

Heute Abend veranstalten die Entwickler der Warhorse Studios den ersten Livestream zum 2025 erscheinenden Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance 2". Passend dazu gab das Studio bekannt, dass der erste Teil einen neuen Meilenstein erreichte.

Im April hatten die Entwickler der Warhorse Studios endlich ein Einsehen mit den Fans und kündigten die Entwicklung von „Kingdom Come Deliverance 2“ offiziell an.

Der einzige Haken an der Sache: Nach einer Verschiebung ist der Release des Rollenspiels mittlerweile für Anfang 2025 vorgesehen. Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, halten die Warhorse Studios am heutigen Dienstagabend den ersten Entwickler-Livestream zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ ab.

Dieser startet um 18 Uhr unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, kann den Stream auf dem offiziellen Twitch-Kanal des tschechischen Studios mitverfolgen.

Entwickler stellen Überraschungen in Aussicht

Im Rahmen des Livestreams wird es unter anderem eine Frage-und-Antwort-Runde mit den Entwicklern geben. Sollte euch die eine oder andere Frage zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ unter den Nägeln brennen, könnt ihr diese also im Stream stellen.

Zudem wird uns das Team einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und über die Entwicklung des Rollenspiels plaudern. Abschließend sprechen die Warhorse Studios von „ein oder zwei Überraschungen, die möglicherweise auf uns warten“.

Nach der Verschiebung ist „Kingdom Come: Deliverance 2“ mittlerweile für eine Veröffentlichung am 11. Februar 2025 vorgesehen. Die zusätzliche Zeit möchte das Team für den finalen Feinschliff nutzen, der zu einer noch besseren Spielerfahrung führen soll.

Neben der Standard-Ausgabe des RPGs veröffentlichen die Warhorse Studios gleich zwei Editionen für Sammler. Details zu den Inhalten der Gold- Collector’s-Editions sowie die Möglichkeit, diese vorzubestellen, findet ihr hier.

Aktuelle Verkaufszahlen zum ersten Teil

Passend zum heutigen Stream lieferten uns die Warhorse Studios neue Verkaufszahlen zum originalen „Kingdom Come: Deliverance“. Wie die Entwickler bekannt gaben, erreichte der erste Teil kürzlich den nächsten großen Meilenstein.

Weltweit wurden demnach mehr als acht Millionen Einheiten des Mittelalter-Rollenspiels verkauft. Im Februar 2024 sprachen die Verantwortlichen noch von sechs Millionen abgesetzten Kopien.

„Kingdom Come: Deliverance“ erschien im Februar 2018 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Nachdem das ambitionierte Projekt zum Release mit diversen Bugs und technischen Problemen zu kämpfen hatte, besserten die Warhorse Studios in den Monaten nach dem Launch mit diversen Updates nach.

Im März 2024 folgte zudem eine technisch angepasste Version von „Kingdom Come: Deliverance“ für die Switch.

